Як швидко розморозити м’ясо, щоб воно залишилося ніжним та смачним

Найкращий спосіб розморожування м’яса — це нічне розморожування. Просто дістань шматок з морозилки та постав на тарілку в холодильник.

За цей час вода та кров стече і м’ясо не зіпсується від різкого перепаду температур. Але багато хто часто забуває це робити через брак часу, сил або через лінощі.

Як швидко розморозити м’ясо в домашніх умовах — читай у матеріалі.

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Найголовніше правило при розморожуванні м’яса — його не можна рясно поливати окропом. Так, цей спосіб дійсно працює, адже в результаті м’ясо розморожується набагато швидше.

Але після жорсткої розморозки продукт не буде корисним.

До того ж такий спосіб може зробити м’ясо несмачним, небезпечним для вживання. Воно матиме непривабливий вигляд, також у шматку може утворитися безліч бактерій.

Як правильно розморожувати м’ясо

Як ми вже писали раніше, метод з холодильником — найкращий спосіб розморозити м’ясо, оскільки воно зберігає всі свої властивості. Однак якщо тобі потрібно швидко розморозити м’ясо, краще використовувати мікрохвильову піч або миску з холодною водою.

Щоб розморозити м’ясо в холодильнику, дістань його з морозильної камери та залиш у холодильнику не менше ніж на вісім годин.

М’ясо можна розморозити в будь-якому контейнері, оригінальному пакуванні, пакеті для заморозки абощо.

Як розморозити м’ясо у воді

Розморожування м’яса у воді вважається ще одним відносно безпечним способом швидкого розморожування.

Спочатку переклади м’ясо в пакет на блискавці. Переконайся, що він щільно закритий. Якщо сире м’ясо торкнеться води, у ньому можуть почати розмножуватися бактерії. Щойно м’ясо буде запечатане в пакеті, помісти його у велику миску і постав у холодну воду. Найкраще змінювати воду кожні 30 хвилин.

Як розморозити м’ясо в мультиварці

Один із найшвидших, хоч і не найкращих способів розморожування. Насамперед м’ясо потрібно дістати з упаковки і помістити в мультиварку.

Вибери режим Пар (на 10 хв). М’ясо миттєво стане менш твердим та готовим до приготування. Взагалі, краще не економити час на розморожуванні будь-яких продуктів. Особливо це стосується м’яса.

Як розморозити м’ясо в мікрохвильовій печі

Розморожування м’яса в мікрохвильовій печі іноді залишає частини м’яса повністю розмороженими, інші — частково просмаженими.

Проте розморожування м’яса в мікрохвильовій печі — це найшвидший спосіб.

Для того щоб скористатися методом, потрібно помістити шматок у спеціальну тарілку для мікрохвильової печі та натиснути режим Розморожування. Якщо такого режиму у мікрохвильовій печі немає, включи найнижчу потужність (на 10 хв).

Розморожуємо м’ясо оцтом

Для початку потрібно дістати м’ясо з упаковки. Поклади шматок у велику миску і полий його столовим оцтом. М’ясо має постояти в розчині від 10 до 20 хв.

Після цього добре промий його під проточною водою. Такий метод досить швидкий, але може залишати сильний запах від оцту на кухні чи шматку м’яса.

Розморожуємо м’ясо за допомогою водяної бані

Один із найбезпечніших методів розморожування — на водяній бані. До того ж такий спосіб забирає не так багато часу, як здається. Воду слід міняти кожні 30 хвилин. У результаті м’ясо розморожується рівномірніше і немає ризику, що воно буде частково приготоване, як у мікрохвильовій печі.

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