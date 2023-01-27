Їжа та рецепти

Як швидко розморозити м’ясо, щоб воно залишилося ніжним та смачним

Анна Голішевська, редакторка сайту 27 Січня 2023, 14:00
Мясо
Фото: Unsplash

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