Станут вкусным акцентом салатов, выпечки или пасты: как приготовить вяленые томаты

Вяленые томаты являются хорошей находкой для приготовления многих блюд. Из них можно делать брускеты, добавлять в салаты, пасты, соусы или даже выпечку.
Также вяленые томаты долго хранятся, так же как и консервация. Шеф Алекс Якутов поделился для Смачно рецептом вяленых томатов.
Хотя и консервация и вяление позволяют долго хранить помидоры, вяление все-таки лучше сохраняет вкус и аромат. Также во время процесса вяления помидоры практически не теряют полезные питательные вещества.
Ингредиенты для вяленых томатов:
Хранить вяленые помидоры в чистой сухой стеклянной банке или в пакете на застежке. Также можно выложить помидоры в стеклянную емкость и залить растительным маслом.
Из томатов можно приготовить много разных блюд и даже напитков. Ранее мы рассказывали, как приготовить томатный сок.
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