Станут вкусным акцентом салатов, выпечки или пасты: как приготовить вяленые томаты

Вяленые томаты являются хорошей находкой для приготовления многих блюд. Из них можно делать брускеты, добавлять в салаты, пасты, соусы или даже выпечку.

Также вяленые томаты долго хранятся, так же как и консервация. Шеф Алекс Якутов поделился для Смачно рецептом вяленых томатов.

Хотя и консервация и вяление позволяют долго хранить помидоры, вяление все-таки лучше сохраняет вкус и аромат. Также во время процесса вяления помидоры практически не теряют полезные питательные вещества.

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Рецепт вяленых томатов

Ингредиенты для вяленых томатов:

помидоры сливка — 2 кг

орегано сушеное — 50 г

базилик — 150 г

соль — по вкусу

молотый черный перец — по вкусу

сахар — по вкусу

Приготовление вяленых томатов

В первую очередь нужно промыть помидоры холодной водой и разрезать на две части. Базилик также промыть, просушить и мелко нарезать. Почистить и нарезать чеснок. Подготовить противень — застелить его пергаментом и выложить на него порезанные томаты. Посыпать помидоры солью, сахаром, орегано. Затем разложить нарезанный базилик и чеснок. Поставить помидоры в духовку, которая разогрелась до 100°C. Вялить помидоры нужно при немного открытой дверце 10 часов.

Хранить вяленые помидоры в чистой сухой стеклянной банке или в пакете на застежке. Также можно выложить помидоры в стеклянную емкость и залить растительным маслом.

Из томатов можно приготовить много разных блюд и даже напитков. Ранее мы рассказывали, как приготовить томатный сок.

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