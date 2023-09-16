Стануть смачним акцентом салатів, випічки чи пасти: як приготувати в’ялені томати

В’ялені томати є хорошою знахідкою для приготування багатьох страв. З них можна робити брускети, додавати у салати, пасти, соуси чи навіть випічку.

Також в’ялені томати довго зберігаються, так само як і консервація. Шеф Алекс Якутов поділився для Смачно рецептом в’ялених томатів.

Хоча і консервація і в’ялення дозволяють довго зберігати помідори, в’ялення все-таки краще зберігає смак та аромат Також під час процесу в’ялення помідори практично не втрачають корисні поживні речовини.

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Рецепт в’ялених томатів

Інгредієнти для в’ялених томатів:

помідори сливка — 2 кг

орегано сушене — 50 г

базилік — 150 г

сіль — до смаку

мелений чорний перець — до смаку

цукор — до смаку

Приготування в’ялених томатів

Насамперед треба промити помідори холодною водою та розрізати на дві частини. Базилік також помити, просушити та дрібно нарізати. Почистити та нарізати часник. Підготувати деко — застелити його пергаментом та викласти на нього порізані томати. Посипати помідори сіллю, цукром, орегано. Потім розкласти нарізаний базилік і часник. Поставити помідори у духовку, яка розігрілася до 100°C. В’ялити помідори треба при трохи відкритих дверцятах 10 годин.

Зберігати в’ялені томати у чистій сухій скляній банці або в пакеті на застібці. Також можна викласти помідори у скляну місткість і залити олією.

З томатів можна приготувати багато різних страв та навіть напоїв. Раніше ми розповідали, як приготувати томатний сік.

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