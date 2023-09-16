Стануть смачним акцентом салатів, випічки чи пасти: як приготувати в’ялені томати

В’ялені томати є хорошою знахідкою для приготування багатьох страв. З них можна робити брускети, додавати у салати, пасти, соуси чи навіть випічку.
Також в’ялені томати довго зберігаються, так само як і консервація. Шеф Алекс Якутов поділився для Смачно рецептом в’ялених томатів.
Хоча і консервація і в’ялення дозволяють довго зберігати помідори, в’ялення все-таки краще зберігає смак та аромат Також під час процесу в’ялення помідори практично не втрачають корисні поживні речовини.
Інгредієнти для в’ялених томатів:
Зберігати в’ялені томати у чистій сухій скляній банці або в пакеті на застібці. Також можна викласти помідори у скляну місткість і залити олією.
З томатів можна приготувати багато різних страв та навіть напоїв. Раніше ми розповідали, як приготувати томатний сік.
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