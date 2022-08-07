Улюблений солодко-кислуватий присмак: легкий рецепт томатного соку від Євгена Клопотенка

Томатний сік у багатьох асоціюється з дитинством та пікніками на природі. Цей напій чудово освіжає в спеку й водночас гарно смакує з м’ясом, картоплею та салатами.
Відомий кухар Євген Клопотенко поділився простим рецептом приготування томатного соку вдома. Ти залишишся задоволеним(-ою)!
Ось і все! Насолоджуйся солодко-кислуватим соком або додавай до страв під час приготування.
А якщо в тебе ще залишилось кілька зайвих кілограмів помідорів, то читай, як приготувати лечо на зиму. Його можна їсти як окрему страву, так і додавати до омлету, пасти та м’ясних страв.
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