Всмятку, вкрутую и пашот: как варить яйца разными методами

Вкусные яйца всмятку или вкрутую можно приготовить довольно просто. Для этого понадобятся яйца, немного воды и кастрюля.
Но для того, чтобы они вышли аппетитными, нужно постараться и знать правила приготовления.
Читай, как варить яйца без трещин различными способами, в материале.
Если хочешь варить в кипятке, то бери для варки теплые яйца. Достань их за 30 мин до приготовления и поставь кипятить кастрюлю воды.
После этого кинь в горячую воду яйца и вари несколько минут. Сними с огня, накрой крышкой или тарелкой и подожди 5-7 мин. Желток будет жидким, а белок затвердеет.
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