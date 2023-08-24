Некруто, круто і пашот: як варити яйця різними методами

Смачні яйця можна приготувати досить просто. Для цього знадобляться яйця, трохи води та каструля.
Але для того, щоб вони вийшли апетитними, потрібно постаратися і знати правила приготування.
Читай, як варити яйця без тріщин різними способами, у матеріалі.
Якщо хочеш варити в окропі, бери для варіння теплі яйця. Дістань їх за 30 хв до приготування і постав кип’ятити каструлю води.
Після цього кинь у гарячу воду яйця та вари кілька хвилин. Зніми з вогню, накрий кришкою або тарілкою і почекай 5-7 хв. Жовток буде рідким, а білок затвердіє.
Раніше ми розповідали, як приготувати тирамісу.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.