Классика осенней выпечки — как приготовить мягкий морковный пирог на радость себе и детям

Для теплого и уютного осеннего вечера тебе точно не хватает чая с ароматным пирогом. И даже если ты не фанат(-ка) оранжевого овоща, этот домашний рецепт морковного пирога от шеф-повара Валентины Саенко тебе точно придется по вкусу.

Ароматная выпечка понравится как взрослым, так и детям. Ведь там корица, орешки, а по желанию можно добавить еще и изюм, клюкву и цедру цитрусовых.

А готовить эту изящную, нежную и мягкую вкуснятину очень просто! Проверь на собственном опыте.

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Морковный пирог: рецепт

Ингредиенты:

Натертая на мелкую терку морковь — 250 г

Сахар — 150 г

Масло растительное — 130 г

Яйца — 2 шт.

Мука — 130 г

Сода — 1/2 ч.л.

Разрыхлитель — 4 г

Корица — 1 ч.л.

Мускатный орех — щепотка

Орехи — 100 г

Крем-сыр — 200 г

Масло сливочное — 100 г

Пудра сахарная — 100 г

Ваниль

Способ приготовления морковного пирога:

Смешай сахар, растительное масло, яйца и сбей все до однородности. Добавь мелко натертую морковь (если она дала влагу, то немного выжми ее). Перемешай. Отдельно смешай все сухие ингредиенты: муку, соду, разрыхлитель, корицу, мускатный орех и орешки. Последние нужно предварительно обжарить. Также не жалей других специй: гвоздики, имбиря, цедры и т.д. Добавь сухие ингредиенты в морковную смесь и еще раз хорошо перемешай. Тесто должно получиться немного жиденьким. Выпекай пирог в форме диаметром 15 см с пергаментом при температуре 180°C примерно один час. Если твоя форма шире, то регулируй время приготовления. Для крема сбей мягкое сливочное масло с творогом и сахарной пудрой. После того как пирог пропечется, вытащи его из духового шкафа и дай остыть. Затем достань из формы и покрой кремом. Укрась десерт орешками, шоколадной крошкой или цедрой цитрусовых.

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