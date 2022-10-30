Классика осенней выпечки — как приготовить мягкий морковный пирог на радость себе и детям

Для теплого и уютного осеннего вечера тебе точно не хватает чая с ароматным пирогом. И даже если ты не фанат(-ка) оранжевого овоща, этот домашний рецепт морковного пирога от шеф-повара Валентины Саенко тебе точно придется по вкусу.
Ароматная выпечка понравится как взрослым, так и детям. Ведь там корица, орешки, а по желанию можно добавить еще и изюм, клюкву и цедру цитрусовых.
А готовить эту изящную, нежную и мягкую вкуснятину очень просто! Проверь на собственном опыте.
Ингредиенты:
Натертая на мелкую терку морковь — 250 гСахар — 150 гМасло растительное — 130 гЯйца — 2 шт.Мука — 130 гСода — 1/2 ч.л.Разрыхлитель — 4 гКорица — 1 ч.л.Мускатный орех — щепоткаОрехи — 100 гКрем-сыр — 200 гМасло сливочное — 100 гПудра сахарная — 100 гВаниль
Способ приготовления морковного пирога:
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Саєнко Валя | шеф-кухар (@valya__saenko)
Допис, поширений Саєнко Валя | шеф-кухар (@valya__saenko)
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