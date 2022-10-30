Класика осінньої випічки — як приготувати м’якенький морквяний пиріг на радість собі та дітям

Для теплого і затишного осіннього вечора тобі точно бракує чаю з запашним пирогом. І навіть якщо ти не фанат(-ка) помаранчевого овоча, цей домашній рецепт морквяного пирога від шеф-кухарки Валентини Саєнко тобі точно прийдеться до смаку.

Така випічка сподобається як дорослим, так і дітям. Адже там кориця, горішки, а за бажанням можна додати ще й родзинки, журавлину та цедру цитрусових.

А готувати цю витончену, ніжну та м’якеньку смакоту дуже просто! Перевір на власному досвіді.

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Морквяний пиріг: рецепт

Інгредієнти:

Натерта на дрібну терку морква — 250 г

Цукор — 150 г

Олія — 130 г

Яйця — 2 шт.

Борошно — 130 г

Сода — 1/2 ч.л.

Розпушувач — 4 г

Кориця — 1 ч.л.

Мускатний горіх — дрібка

Горіхи — 100 г

Крем-сир — 200 г

Масло вершкове — 100 г

Пудра цукрова — 100 г

Ваніль

Спосіб приготування морквяного пирога:

Змішай цукор, олію, яйця та збий усе до однорідності. Додай дрібно натерту моркву (якщо вона дала вологу, то трішки витисни її). Перемішай. Окремо змішай усі сухі інгредієнти: борошно, соду, розпушувач, корицю, мускатний горіх і горішки. Останні треба попередньо обсмажити. Також не шкодуй інших спецій: гвоздики, імбиру, цедри тощо. Додай сухі інгредієнти до морквяної суміші та ще раз добре перемішай. Тісто має вийти трішки ріденьким. Випікай пиріг у формі діаметром 15 см з пергаментом при температурі 180°C приблизно одну годину. Якщо твоя форма ширше, то регулюй час приготування. Для крему збий м’яке вершкове масло із сиром та цукровою пудрою. Після того, як пиріг пропечеться, витягни його з духової шафи та дай охолонути. Потім дістань з форми та покрий кремом. Прикрась десерт горішками, шоколадною крихтою чи цедрою цитрусових.

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