Класика осінньої випічки — як приготувати м’якенький морквяний пиріг на радість собі та дітям

Для теплого і затишного осіннього вечора тобі точно бракує чаю з запашним пирогом. І навіть якщо ти не фанат(-ка) помаранчевого овоча, цей домашній рецепт морквяного пирога від шеф-кухарки Валентини Саєнко тобі точно прийдеться до смаку.
Така випічка сподобається як дорослим, так і дітям. Адже там кориця, горішки, а за бажанням можна додати ще й родзинки, журавлину та цедру цитрусових.
А готувати цю витончену, ніжну та м’якеньку смакоту дуже просто! Перевір на власному досвіді.
Інгредієнти:
Спосіб приготування морквяного пирога:
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Саєнко Валя | шеф-кухар (@valya__saenko)
Допис, поширений Саєнко Валя | шеф-кухар (@valya__saenko)
Осінь — ідеальна пора для смачних експериментів з гарбузом. І йдеться не лише про бабусину кашку. Читай, як приготувати пиріг з гарбуза, як у серіалі Друзі.
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