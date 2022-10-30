Їжа та рецепти

Класика осінньої випічки — як приготувати м’якенький морквяний пиріг на радість собі та дітям

Олена Яковлєва, редакторка сайту 30 Жовтня 2022, 19:00
Морквяний пиріг від Валі Саєнко - простий рецепт
Фото: Pexels

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