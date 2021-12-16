Мошеннические сайты и акции: как не купить фальшивую икру

За несколько недель до празднования Нового года почти каждый садится планировать, что будет на праздничном столе. И каким бы сложным ни выдался год, большинство стремится угоститься красной икрой под бой курантов.

Поэтому перед праздником в интернете начали появляться сайты, массово торгующие поддельной красной и черной икрой. От покупки такого товара предостерегает Госпродслужба.

На странице ведомства отмечают, что сейчас в сети можно найти немало таких сайтов, которые предлагают купить деликатес по подозрительно низкой цене и по суперскидкам. Они обычно имеют похожее оформление.

Основным крючком на них остается табло с постоянным отсчетом времени, которое должно побуждать всех быстро приобрести и себе по “выгодной цене” праздничный продукт, поскольку действие акции заканчивается.

Список таких сайтов с признаками мошенничества Госпродслужба обнародовала на своей странице и передала киберполиции на проверку.

В ведомстве напоминают, что, конечно же, есть несколько видов икры (горбуши, кеты, семги, форели и др.) и цена действительно может варьироваться. Однако настоящий продукт все равно не из дешевых и в среднем должен стоить 1800–2000 грн за полкило. А мошенники предлагают приобрести ее за 500-600 грн за то же количество.

На еще один “крючок” мошенники пытаются нас поймать, предложив акции вроде “купи одну — получи еще одну” или же “покупай две банки и третью получи в подарок”. Однако это должно нам сигнализировать только о том, что это махинации и не стоит на них вестись.

В основном такие сайты предлагают получить деликатес по почте. Это значит, что покупатель получит товар как минимум через сутки. Однако такой продукт, как красная икра, должен храниться в специальных температурных условиях и, соответственно, доставляться не по обычной почте.

Если вы все же решитесь на онлайн-покупку, Госпотребслужба рекомендует проверить сертификаты качества и всю информацию о продавце.

Однако что делать, если так хочется приготовить только здоровые блюда для своего праздничного ужина? Все необходимое ты можешь найти в нашем материале — скорее читай о том, как сделать свой новогодний стол вкусным и полезным.