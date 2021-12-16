Шахрайські сайти та акції: як не купити фальшиву ікру

За декілька тижнів до святкування Нового року майже кожен сідає планувати, що ж буде на святковому столі. І яким би складним не видався рік, більшість прагне пригоститися червоною ікрою до бою курантів.

Тому перед святом в інтернеті почали з’являтися сайти, які масово торгують підробною червоною та чорною ікрою. Від купівлі такого товару застерігає Держпродспоживслужба.

На сторінці відомства зазначають, що зараз у мережі можна знайти чимало таких сайтів, які пропонують купити делікатес за підозріло низькою ціною та ще й із суперзнижками. Вони зазвичай мають схожий вигляд.

Основним гачком на них залишається табло з постійним відліком часу, що має спонукати всіх швидко придбати й собі за “вигідною ціною” святковий продукт, оскільки дія акції нібито спливає.

Перелік таких сайтів з ознаками шахрайства Держпродспоживслужба оприлюднила на своїй сторінці та передала кіберполіції на перевірку.

У відомстві нагадують, що, звичайно ж, є декілька видів ікри (горбуші, кети, сьомги, форелі та ін.) та ціна і справді може варіюватись. Однак справжній продукт все одно не з дешевих і в середньому має коштувати 1800-2000 грн за півкіло. Натомість шахраї пропонують придбати її за 500-600 грн за ту саму кількість.

На ще один “гачок” шахраї намагаються нас зловити, запропонувавши акції на кшталт “купи одну — отримай ще одну” або ж “купуй дві банки і третю отримай в подарунок”. Проте це має нам сигналізувати лише про те, що це махінації і не варто на них вестись.

Переважно такі сайти пропонують отримати делікатес поштою. Це означає, що покупець отримає товар як мінімум за добу. Однак такий продукт, як червона ікра, має зберігатися у спеціальних температурних умовах і, відповідно, доставлятись не звичайною поштою.

Якщо ви все ж таки зважитесь на онлайн-покупку, Держпродспоживслужба рекомендує перевірити сертифікати якості та всю інформацію про продавця.

Проте що ж робити, якщо так хочеться приготувати лише здорові страви для своєї святкової вечері? Усе необхідне ти можеш знайти в нашому матеріалі — мерщій читати про те, як зробити свій новорічний стіл смачним та корисним.