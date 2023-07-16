Проще не бывает! Как приготовить насыпной пирог Три стакана с яблоками — пошаговый рецепт

Пирог, для которого не нужно готовить тесто. Это просто находка! Действительно, насыпной пирог Три стакана, вероятно, не раз спасал, когда неожиданно наведывались гости.
К тому же для него нужно совсем немного ингредиентов. Читай в материале, как приготовить насыпной пирог Три стакана с яблоками.
Этот рецепт — болгарский. Пирог получается нежным и сочным. Приятную кислинку дают яблоки, вкуснее использовать зеленые сорта. Этот пирог можно приготовить вместе с детьми, ведь рецепт настолько простой, что они справятся и сами.
Для насыпного пирога нужно мало ингредиентов — яблоки, по стакану муки, манки и сахара, а еще немного молока и разрыхлителя. Пирог получается ароматным, если добавить корицу.
Читай ниже подробные шаги приготовления и ингредиенты. Попробуй приготовить такой пирог, может быть, он станет твоим любимым?
Понадобится
Фото: Pexels
Приготовление
Раньше мы рассказывали, как приготовить клубничный пирог с миндалем.
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