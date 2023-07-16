Проще не бывает! Как приготовить насыпной пирог Три стакана с яблоками — пошаговый рецепт

Пирог, для которого не нужно готовить тесто. Это просто находка! Действительно, насыпной пирог Три стакана, вероятно, не раз спасал, когда неожиданно наведывались гости.

К тому же для него нужно совсем немного ингредиентов. Читай в материале, как приготовить насыпной пирог Три стакана с яблоками.

Насыпной пирог Три стакана с яблоками — пошаговый рецепт

Этот рецепт — болгарский. Пирог получается нежным и сочным. Приятную кислинку дают яблоки, вкуснее использовать зеленые сорта. Этот пирог можно приготовить вместе с детьми, ведь рецепт настолько простой, что они справятся и сами.

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Для насыпного пирога нужно мало ингредиентов — яблоки, по стакану муки, манки и сахара, а еще немного молока и разрыхлителя. Пирог получается ароматным, если добавить корицу.

Читай ниже подробные шаги приготовления и ингредиенты. Попробуй приготовить такой пирог, может быть, он станет твоим любимым?

Понадобится

Яблоки — 700 г

700 г Мука — 1 стакан

1 стакан Манная крупа — 1 стакан

1 стакан Сахар — 1 стакан

1 стакан Молоко — 250 мл

250 мл Разрыхлитель — 1,5 ч.л.

1,5 ч.л. Корица — 1 ч.л.

1 ч.л. Сливочное масло — 20 г

20 г Соль — щепотка

Приготовление

В миске смешай сухие ингредиенты — стакан муки, сахара, манной крупы. Добавь щепотку соли и разрыхлитель. Смешай сухим венчиком. Яблоки нужно промыть и почистить от кожуры и косточек. Сердцевины лучше тоже убрать. Натри яблоки на крупной терке, посыпь корицей, перемешай. Форму для выпечки смажь кусочком сливочного масла. Разогрей духовку до 190°C. В форму высыпь стакан сухой смеси, затем выложи треть яблок с корицей. Повтори. Последним слоем должна быть сухая смесь. Разровняй ее лопаткой или ложкой. Чтобы слои равномерно распределились, встряхни форму несколько раз. Молоко нагрей, а затем полей форму. Ножом сделай проколы пирога, чтобы молоко лучше впитывалось. Пирог запекай 50 минут. Готовый насыпной пирог Три стакана должен остыть, после чего его можно доставать из формы.

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