Простіше не буває! Як приготувати насипний пиріг Три склянки з яблуками — покроковий рецепт

Пиріг, для якого не потрібно готувати тісто. Це ж просто знахідка! Справді, насипний пиріг Три склянки, певно, не раз рятував, коли неочікувано навідувалися гості.

До того ж для нього потрібно зовсім небагато інгредієнтів. Читай у матеріалі, як приготувати насипний пиріг Три склянки з яблуками.

Насипний пиріг Три склянки з яблуками — покроковий рецепт

Цей рецепт — болгарський. Пиріг виходить ніжним та соковитим. Приємну кислинку дають яблука, дуже смачно використовувати зелені сорти. Цей пиріг можна приготувати разом з дітьми, адже рецепт настільки простий, що вони можуть впоратися й самі.

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Для насипного пирога потрібно мало інгредієнтів — яблука, по склянці борошна, манки та цукру, а ще трохи молока та розпушувача. Пиріг виходить ароматним, якщо додати корицю.

Читай нижче детальні кроки приготування та інгредієнти. Спробуй приготувати такий пиріг, можливо, він стане твоїм улюбленим?

Знадобиться

Яблука — 700 г

Борошно — 1 склянка

Манна крупа — 1 склянка

Цукор — 1 склянка

Молоко — 250 мл

Розпушувач — 1,5 ч.л.

Кориця — 1 ч.л.

Вершкове масло — 20 г

Сіль — дрібка

Приготування

У мисці змішай сухі інгредієнти — склянку борошна, цукру, манної крупи. Додай дрібку солі та розпушувач. Змішай сухим вінчиком. Яблука потрібно помити та почистити від шкірки та кісточок. Серцевини краще теж прибрати. Натри яблука на крупній тертці, посип корицею, перемішай. Форму для випікання змасти шматочком вершкового масла. Розігрій духовку до 190°C. У форму висип склянку сухої суміші, потім виклади третину яблук з корицею. Повтори. Останнім шаром має бути суха суміш. Розрівняй її лопаткою або ложкою. Щоб шари рівномірно розподілилися, струсни форму кілька разів. Молоко нагрій, а потім полий форму. Ножем зроби проколи пирога, щоб молоко краще всотувалося. Пиріг запікай 50 хвилин. Готовий насипний пиріг Три склянки має охолонути, після цього його можна діставати з форми.

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