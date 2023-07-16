Їжа та рецепти

Простіше не буває! Як приготувати насипний пиріг Три склянки з яблуками — покроковий рецепт

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 16 Липня 2023, 08:00
Насипний пиріг Три склянки з яблуками — покроковий рецепт
Фото: Pexels

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