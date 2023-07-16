Простіше не буває! Як приготувати насипний пиріг Три склянки з яблуками — покроковий рецепт

Пиріг, для якого не потрібно готувати тісто. Це ж просто знахідка! Справді, насипний пиріг Три склянки, певно, не раз рятував, коли неочікувано навідувалися гості.
До того ж для нього потрібно зовсім небагато інгредієнтів. Читай у матеріалі, як приготувати насипний пиріг Три склянки з яблуками.
Цей рецепт — болгарський. Пиріг виходить ніжним та соковитим. Приємну кислинку дають яблука, дуже смачно використовувати зелені сорти. Цей пиріг можна приготувати разом з дітьми, адже рецепт настільки простий, що вони можуть впоратися й самі.
Для насипного пирога потрібно мало інгредієнтів — яблука, по склянці борошна, манки та цукру, а ще трохи молока та розпушувача. Пиріг виходить ароматним, якщо додати корицю.
Читай нижче детальні кроки приготування та інгредієнти. Спробуй приготувати такий пиріг, можливо, він стане твоїм улюбленим?
Знадобиться
Фото: Pexels
Приготування
Раніше ми розповідали, як приготувати полуничний пиріг з мигдалем.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!