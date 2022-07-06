Овсяное печенье для желудка и души: идеальный рецепт от Лизы Глинской

Магазинное овсяное печенье может содержать много трансжиров, сахара и эмульгаторов, которые делают этот полезный десерт вредным для фигуры и твоего здоровья. Читай рецепт овсяного печенья, которое точно тебе понравится!

Такой десерт можно приготовить самостоятельно, используя проверенные продукты. Победительница Мастер Шеф Лиза Глинская поделилась рецептом идеального овсяного печенья, которое на вкус, словно из бабушкиной печи.

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Как приготовить овсяное печенье дома

Рецепт достаточно прост, только есть одно “но”. Чтобы печенье получилось полезным, лучше не использовать маргарин. Он способствует образованию трансжиров, которые вредят нашему здоровью.

Ингредиенты для здорового овсяного печенья:

100 г яйца

200 г овсяных хлопьев быстрого приготовления

200 г муки

220 г сахара

200 г сливочного масла комнатной температуры

10 г разрыхлителя

соль и ванильный сахар или корица по своему вкусу

10 г какао-порошка

Приготовление

Для приготовления теста нужно:

Взбить венчиком мягкое сливочное масло, добавить к нему сахар, яйца и хорошо перемешать.

Смешать все сухие ингредиенты: муку, овсяные хлопья, соль, ванильный сахар, разрыхлитель и добавить их в смесь из масла и яиц, после чего хорошо все вымешать.

В овсяное тесто по желанию можно добавить отруби, семечки, изюм или шоколад.

Накрыть тесто пленкой, убрать его в холодильник на час. Тесто готово.

Формируем и выпекаем печенье:

Из готового теста сделать шарики диаметром 4 см и немного приплюснуть их на заранее подготовленном протвине.

Важно работать с охлажденным тестом.

Остается поставить печенье в духовой шкаф и выпекать при температуре до 170 °С с конвекцией примерно 15-18 минут.

А после наслаждаться вкусным и здоровым печеньем. Его можно есть на завтрак и как перекус, но лучше в первой половине дня, когда организм использует полученный инсулин для образования энергии.

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