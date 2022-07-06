Вівсяне печиво для шлунку і душі: ідеальний рецепт від Лізи Глінської

Магазинне вівсяне печиво може містити багато трансжирів, цукру й емульгаторів, які роблять цей корисний десерт шкідливим для фігури і стану тіла. Читай рецепт вівсяного печива, який точно тобі сподобається!

Адже такий десерт можна приготувати самостійно, використовуючи перевірені продукти. Переможниця МастерШеф Ліза Глінська поділилася рецептом ідеального вівсяного печива, яке смакує, наче з бабусиної печі.

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Як приготувати вівсяне печиво вдома

Рецепт доволі простий, лиш є одне “але”. Щоб печиво вийшло корисним, краще не використовувати маргарин. Він сприяє утворенню трансжирів, які шкодять нашому здоров’ю.

Інгредієнти для здорового вівсяного печива:

100 г яйця

200 г вівсяних пластівців швидкого приготування

200 г борошна

220 г цукру

200 г масла кімнатної температури

10 г розпушувача

сіль та ванільний цукор або кориця на свій смак

10 г какао-порошку

Приготування

Для приготування тіста треба:

Збити вінчиком м’яке вершкове масло, додати до нього цукор та яйця і гарно перемішати.

Змішати всі сухі інгредієнти: борошно, вівсяні пластівці, сіль, ванільний цукор, розпушувач та додати їх до суміші з масла і яєць, після чого гарно все вимішати.

До вівсяного тіста за бажанням можна додати висівки, насіння, родзинки або шоколад.

Накрити тісто плівкою, прибрати його в холодильник на годину. Тісто готове.

Формуємо і випікаємо печиво:

З готового тіста зробити кульки діаметром 4 см та трохи приплюснути їх на завчасно підготованому деку.

Важливо працювати з охолодженим тістом.

Залишається поставити печиво в духовку й випікати за температури до 170 °С з конвекцією приблизно 15-18 хвилин.

А потім насолоджуватися смачним та здоровим печивом. Його можна їсти на сніданок і як перекус, але краще у першій половині дня, коли організм використає отриманий інсулін для отримання енергії.

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