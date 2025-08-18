Вредна ли мытая пакетированная зелень — мнение пищевых экспертов

Чаще всего зелень продается в магазинах упакованной в пластиковые контейнеры. Так продают салатные смеси, миксы и разнообразие трав для потребления. И довольно часто, когда покупаешь такую зелень, в холодильнике она живет 1-2 дня, а потом увядает.

Гораздо лучше покупать свежие пучки — на рынках, у бабушек, и реже — в супермаркетах. На сайте советов Марты Стюарт рассказали, почему свежая зелень пучками безопаснее мытой и упакованной.

Какую зелень лучше покупать: пучками или в контейнерах

Хотя, на первый взгляд, кажется, что мытая и пакетированная зелень — готовая к потреблению — выигрывает, в долгосрочной перспективе все совсем не так. Производители пишут на упаковке, что салат уже промыт и очищен, и его сразу можно выложить на тарелку.

Но стоит он дороже пучка зелени, с которым еще нужно “поработать”. Если подумать еще глубже, у свежих пучков зелени есть целый ряд преимуществ, о которых мы не догадываемся.

Чем больше этапов обработки — тем больше риска. Именно такое правило касается овощей, фруктов и зелени. Пакетированная зелень проходит более длительную обработку, чем россыпная, и с каждым этапом увеличивается вероятность заражения болезнями или бактериями, объясняет магистр наук, сертифицированный специалист по безопасности пищевых продуктов и кулинарной санитарии Геворк Казанчян.

Если оценивать только абсолютный риск, то в последние годы листовая зелень в пакетах связана с большим количеством вспышек заболеваний.

Пакетированную зелень обычно комбинируют: используют урожаи нескольких ферм. Затем измельчают, моют, сушат, смешивают и упаковывают. На каждом этапе работы с зеленью есть потенциальная угроза.

Следует помнить, что зелень после срезки становится уязвимой. Бактерий такой ход устраивает. Даже многоразовое мытье и упаковка в модифицированной газовой среде не дает 100% гарантии, что зелень без микробов.

Если ты боишься пестицидов, то нет разницы, какую зелень покупать. Вся она может иметь такой риск. Но у пакетированной риски выше — из-за смешения разных видов трав и зелени.

Некоторая рассыпчатая зелень значительно дольше хранится в холодильнике. Например, кочан салата ромэн или пучок листовой капусты. Чем меньше зелень контактирует с воздухом, тем дольше она хранится.

В то же время, упакованная зелень предварительно нарезается и запечатывается в пакеты, что ограничивает доступ кислорода. Это может временно замедлить порчу, но поврежденная зелень быстро теряет полезные свойства.

Уже нарезанная зелень начинает терять витамины C и B. Поэтому пакетированная зелень проигрывает в пользе пучкам на рынке. А многократное мытье еще и вымывает водорастворимые витамины из зелени.

Но если ты не хочешь отказываться от удобной пакетированной зелени, не забывай обращать внимание на тип упаковки. Выбирай контейнеры из плотного материала, которые не мнутся при транспортировке. А еще проверяй пакетированную зелень на жидкости внутри пачки, цвет зелени.

При покупке и выборе зелени на салаты или другие блюда, обращай внимание на проверенные бренды, качественную упаковку и состояние зелени в контейнере. После покупки зелень нужно сразу поставить в холодильник. Но не храни ее там слишком долго.

Съедай зелень за 1-2 дня после покупки. Перед тем, как готовить что-нибудь из зелени, мой руки, ножи и поверхность. Если зелень уже мытая, лучше не промывать ее повторно, чтобы не вымыть витамины.

Использовать можно зелень из пачек, в которых не было жидкостей, странных запахов и цвета трав. А еще держать зелень нужно подальше от фруктов, выделяющих этилен — это яблоки и бананы. Ведь так травы и салаты испортятся гораздо быстрее.

Когда ешь овощи и зелень, хочется, чтобы они усваивались на максимум. Как сделать зелень еще полезнее? Рассказали в материале.

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