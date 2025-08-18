Чи шкідлива мита пакетована зелень — думка харчових експертів

Найчастіше зелень продається у магазинах запакованою у пластикові контейнери. Так продають салатні суміші, мікси і різноманіття трав для споживання. І доволі часто, коли купуєш таку зелень, у холодильнику вона живе 1-2 дні, і потім в’яне.

Набагато краще купувати свіжі пучки — на ринках, у бабусь, і рідше — в супермаркетах. На сайті порад Марти Стюарт розповіли, чому свіжа зелень пучками безпечніша за миту й упаковану.

Яку зелень краще купувати: пучками чи у контейнерах

Хоча, на перший погляд, видається, що мита і пакетована зелень — готова до споживання — виграє, у довгостроковій перспективі все зовсім не так. Виробники пишуть на упаковці, що салат вже промитий та очищений, і його відразу можна викласти на тарілку.

Та коштує він дорожче, ніж пучок зелені, з яким ще треба “попрацювати”. Якщо подумати ще глибше, у свіжих пучків зелені є низка переваг, про які ми не здогадуємося.

Що більше етапів обробки — то більше ризику. Саме таке правило стосується овочів та фруктів, а ще зелені. Пакетована зелень проходить довшу обробку, ніж розсипна, і з кожним етапом збільшується ймовірність зараження хворобами чи бактеріями, пояснює магістр наук, сертифікований спеціаліст з безпеки харчових продуктів та кулінарної санітарії Геворк Казанчян.

Якщо оцінювати суто абсолютний ризик, то останніми роками листова зелень у пакетах була пов’язана з більшою кількістю спалахів захворювань.

Пакетовану зелень зазвичай комбінують: використовують урожаї з кількох ферм. Потім подрібнюють, миють, сушать, змішують та упаковують. На кожному етапі роботи із зеленню є потенційна загроза.

Потрібно пам’ятати, що зелень після зрізання стає вразливою. Бактерій такий хід справ влаштовує. Навіть кількаразове миття та пакування в модифікованому газовому середовищі не дає 100% гарантії, що зелень без мікробів.

Якщо ти боїшся пестицидів, то немає різниці, яку зелень купувати. Вся вона може мати такий ризик. Однак у пакетованої ризики вищі — через змішування різних видів трав і зелені.

Деяка розсипчаста зелень значно довше зберігається у холодильнику. Наприклад, качан салату ромен або пучок листової капусти. Чим менше зелень контактує з повітрям, тим довше вона зберігатиметься.

Водночас упакована зелень попередньо нарізається та запечатується у пакети, що обмежує доступ кисню. Це може тимчасово сповільнити псування, але пошкоджена зелень швидко втрачає корисні властивості.

Уже нарізана зелень починає втрачати вітаміни C і B. Саме тому пакетована зелень програє у користі пучкам на ринку. А багаторазове миття ще й вимиває водорозчинні вітаміни з зелені.

Та якщо ти не хочеш відмовлятися від зручної пакетованої зелені, не забувай звертати увагу на тип пакування. Вибирай контейнери зі щільного матеріалу, який не мнеться під час транспортування. А ще перевіряй пакетовану зелень на вміст рідини всередині пачки, колір трав.

Під час купівлі та вибору зелені на салати чи для інших страв, звертай увагу на перевірені бренди, якісне пакування і стан зелені в контейнері. Після купівлі зелень потрібно відразу поставити у холодильник. Однак не зберігай її там задовго.

З’їдай зелень за 1-2 дні після купівлі. Перед тим, як готувати щось із зелені, мий руки, ножі та поверхню. Якщо зелень уже мита, краще не промивати її повторно — аби не вимити вітаміни.

Використовувати можна зелень з пачок, в яких не було рідин, дивних запахів та кольорів трав. А ще тримати зелень потрібно подалі від фруктів, які виділяють етилен, — це яблука та банани. Адже так трави і салати зіпсуються значно швидше.

Коли їси овочі та зелень, хочеться, аби вони засвоювалися на максимум. Як зробити зелень ще кориснішою? Розповіли в матеріалі.

