Различные варианты, но одинаково просто. Как приготовить глазурь для кулича

За порогом Пасха, хозяйки уже выпекают свои куличи и украшают их самыми разными способами. Чтобы пасха была вкусной и красивой, расскажем тебе, как приготовить глазурь.

Глазурь на желатине, которая не липнет и не крошится

Большую популярность набирает глазурь на желатине, ведь ею можно идеально украсить кулич. Она пластична и не прилипает к ножу при нарезке.

Ингредиенты:

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200 г сахара;

100 мл воды;

6 г желатина;

лимонный сок по вкусу.

Приготовление

Желатин смешать со 2 ст. ложками воды, оставить на 15–20 мин.

В остальной воде растворить сахар и готовить на малом огне до легкого загустения жидкости, около 7 мин.

Снять сироп с огня и ввести в него желатин, перемешать до полного растворения.

Сбить массу миксером на высокой скорости до белого цвета (около 5 мин). Добавить лимонный сок. Взбивать еще 30 с. Через 10 минут глазурью можно покрывать остывшие куличи.

Сразу, пока она не застыла, украсить их посыпкой.

Рецепт Глазури без яиц

Чтобы приготовить апельсиновую глазурь, следует в сотейник всыпать 200 г сахарной пудры, добавить сок половины апельсина и хорошо перемешать. Далее можно полученную сахарную массу наносить на кулич и украшать декоративной посыпкой.

Не менее вкусна шоколадная глазурь. Надо смешать в мисочке 3 ст. л. лимонного сока, 100 г сахарной пудры и 2 ст. л. какао. Тщательно перемешать венчиком.

Если глазурь получилась слишком густой, добавь еще немного лимонного сока.

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Глазурь для кулича с яйцами

130 г белков смешать с 260 г сахара, а лучше использовать сахарную пудру. Добавить несколько капель лимонного сока или уксус. Взбивать все до густой пены.

Глазурь с маслом

Ингредиенты:

30 г маргарина или масла;

300 г сахарной пудры;

50 г сливок;

ваниль.

Приготовление

Масло и сливки разогреть. Надо их смешать до однородной массы, но главное не вскипятить.

Смешать сахарную пудру с ванильным сахаром и с масляной смесью. Взбить веничком или миксером. Нанести на куличи, пока не застыла. Застывая, глазурь становится глянцевой, слегка просвечивается.

Если ты не успел испечь кулич, у тебя еще есть время! Раньше мы рассказывали классический рецепт пасхального кулича.