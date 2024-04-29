Салаты на Пасху 2024: три рецепта с майонезом и без

Главными блюдами на Пасху каждый год являются кулич и крашеные яйца. Но ни один праздничный стол не будет выглядеть завершенным, если его не украсят яркие блюда.

Пасхальное застолье, кроме этого, совершенно невозможно без вкусных салатов. Как приготовить салаты на Пасху 2024 — читай в материале.

Салат Ницца с тунцом

Ингредиенты:

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стручковая зеленая фасоль — 100 г

горсть маслин

яйца — 2 шт.

банка консервированного тунца в собственном соку

горсть помидоров черри (можно заменить обычными)

пучок петрушки

бальзамический уксус и горчица дижонская — по 1 ст. л.

оливковое масло — 2–4 ст. л.

Способ приготовления:

Фасоль отвари, пока не станет немного мягкой, откинь на дуршлаг и подстав под ледяную воду, чтобы сохранился зеленый цвет. Яйца свари в течение 4–5 мин, почисть, разрежь на половинки. Помидоры разрежь на две части. Для заправки смешай уксус, горчицу и растительное масло. В миску выложи фасоль, оливки, тунец, помидоры, залей заправкой, посоли и поперчи, перемешай. Готовый салат разложи в тарелки, сверху выложи яйцо и петрушку.

Салат с курицей, ананасом и грибами: простой рецепт

Ингредиенты:

куриное филе отварное — 300 г

грибы шампиньоны — 300 г

ананасы — 400 г

яйца — 2 шт.

сыр — 200 г

майонез — 200 мл

масло для жарки

Способ приготовления:

Куриные грудки отвари, немного посоли и охлади. Филе нарежь средними кусочками. Грибы вымой и нарежь кусочками. Луковицу очисть и нарежь кубиками. Далее обжарь грибы с луком в сковороде в небольшом количестве растительного масла, посоли и поперчи, а затем остуди. Ананасы следует нарезать небольшими кубиками. Яйца отвари вкрутую в течение 10 мин, затем очисть от скорлупы и нарежь кубиками. Сыр натри на средней терке. Салат укладывай слоями, каждый промазывай майонезом. Курица, грибы жареные с луком, ананасы, яйца, творог. Каждый слой немного смажь майонезом. Ставь салат в холодильник пропитаться (желательно на ночь).

Салат Цезарь с креветками

Ингредиенты:

тигровые креветки — 12 шт.

чеснок — 1 зубчик

оливковое масло — 4 ст. л.

каперсы — 20 г

дижонская горчица — 20 г

тертый твердый сыр — 4 ст. л.

анчоусы — 250 г

майонез — 150 г

натуральный йогурт — 150 г

салат ромен — 160 г

помидоры черри — 100 г

консервированные оливки без косточек — 12 шт.

пшеничные сухарики — 150 г

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Креветки вымой, почистить и аккуратно выдали кишечную вену. Поставь морепродукты в стеклянную или эмалированную емкость. Для маринада к креветкам зубчик чеснока очисть и пропусти через пресс. Перемешай его с оливковым маслом, посоли и поперчи по вкусу. Залей креветки полученной чесночной смесью, перемешай, верх емкости затяни пищевой пленкой. Оставь на 10 мин при комнатной температуре, затем обжарь на сковороде до готовности (не более 5 мин). Дальше готовь соус. Для этого составь в чашу блендера каперсы, горчицу, 2 ст. л. тертого сыра, 100 г филе анчоуса, майонез и натуральный йогурт. Измельчи все до получения однородной смеси. Салат ромен тщательно промой, затем выложи в один слой на бумажные полотенца и дай полностью обсохнуть. Порви листики салата большими кусочками и помести в большую миску. Помидоры черри вымой и высуши. Консервированные оливки выложи на сито, чтобы стек рассол. Салат ромен перемешай с соусом. Распределили по порционным тарелкам. Сверху выложи креветки, помидоры черри, остальные анчоусы, оливки. Посыпь салат тертым сыром и гренками. Перед подачей на стол можно украсить листочками любой зелени.

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