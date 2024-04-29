Салаты на Пасху 2024: три рецепта с майонезом и без

Главными блюдами на Пасху каждый год являются кулич и крашеные яйца. Но ни один праздничный стол не будет выглядеть завершенным, если его не украсят яркие блюда.
Пасхальное застолье, кроме этого, совершенно невозможно без вкусных салатов. Как приготовить салаты на Пасху 2024 — читай в материале.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
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