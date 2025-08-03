Почти 200 малышей родились в программе лечения бесплодия: как ее пройти

Миллионы пар во всем мире мечтают только об одном: своем малыше. Но не всем с этим везет. Бесплодие является довольно распространенной проблемой. По данным ВОЗ 2023 года, каждый шестой человек в мире страдает бесплодием, это 17,5% людей на планете.

В Украине идет демографический кризис. Женщины боятся рожать во время войны, и фактически украинская нация вымирает. Чтобы исправить ситуацию и дать шанс тем, кто не может забеременеть самостоятельно, в Украине в прошлом году заработала государственная программа лечения бесплодия.

И за год есть невероятные результаты. Делимся ими в материале.

Почти 200 детей родились по программе лечения бесплодия

В Министерстве здравоохранения сообщили радостную новость: уже 197 детей родились в Украине благодаря государственной программе лечения бесплодия.

Родители воспользовались вспомогательными репродуктивными технологиями (ВРТ) в программе лечения, финансируемой государством. Для родителей лечение стало бесплатным.

С 2024 года пройти лечение от бесплодия можно в больницах с контрактом с НСЗУ. Государство покрывает все расходы по процедурам, а пациенты получают лечение без доплат в больницах.

В 2025 году на программу лечения бесплодия с использованием ВРТ предусмотрено более 380 млн гривен из государственного бюджета, — отчитываются в Минздраве.

Сейчас лечат от бесплодия 46 больниц в 13 областях Украины и Киеве. Это как государственные, так и частные клиники.

Лечение начали уже 5 тысяч украинок. Уже 197 из них стали мамами.

В бесплатную программу лечения бесплодия входят следующие процедуры и консультации:

консультации специалистов;

медикаментозная стимуляция овуляции;

забор яйцеклеток и подготовка спермы;

оплодотворение in vitro, метод ICSI;

культивирование эмбрионов, перенос в матку;

УЗИ и мониторинг;

преимплантационная диагностика (по показаниям);

лекарства;

контроль состояния женщины до установления беременности

Кто может пройти лечение бесплодия

Лечение можно проходить амбулаторно, в дневном или обычном стационаре. Программой могут воспользоваться те, у кого установлен диагноз мужского или женского бесплодия.

Принять участие в государственной программе могут женщины до 40 лет при условии заключения от мультидисциплинарного консилиума. Услуги предоставляются только в больницах с договором с НСЗУ на пакет №63. Найти больницы, где лечат бесплодие, можно по этой ссылке.

Начать бесплатное лечение бесплодия можно путем обращения к акушеру-гинекологу в медучреждении с контрактом с НСЗУ. Для начала нужно пройти базовые обследования и получить заключение мультидисциплинарного консилиума.

После этого у тебя есть возможность выбрать клинику из перечня, и начать лечение.

В большинстве случаев, когда пара не может забеременеть, почему-то винят женщину. Но в мире мужское бесплодие набирает обороты. Мы рассказывали о симптомах и лечении мужского бесплодия.

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