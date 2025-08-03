Майже 200 малюків народилися у програмі лікування безпліддя: як її пройти

Фото Unsplash Мільйони пар у всьому світі мріють тільки про одне: свого малюка. Та не всім із цим щастить. Безпліддя є доволі поширеною проблемою. За даними ВООЗ 2023 року, кожна шоста людина у світі страждає на безпліддя, це 17,5% людей планети. В Україні триває демографічна криза. Жінки бояться народжувати під час війни, і фактично, українська нація вимирає. Аби виправити ситуацію і дати шанс тим, хто не може завагітніти самостійно, в Україні торік запрацювала державна програма лікування безпліддя. І за рік є неймовірні результати. Ділимося ними в матеріалі. Майже 200 дітей народилися за програмою лікування безпліддя У Міністерстві охорони здоров’я повідомили радісну новину: вже 197 дітей народилися в Україні завдяки державній програмі лікування безпліддя. Батьки скористалися допоміжними репродуктивними технологіями (ДРТ) у програмі лікування, яку фінансує держава. Для батьків лікування стало безкоштовним. З 2024 року пройти лікування від безпліддя можна у лікарнях, які мають контракт із НСЗУ. Держава покриває всі витрати за процедури, а пацієнти отримують лікування без доплат у лікарнях.У 2025 році на програму лікування безпліддя із використанням ДРТ передбачено понад 380 млн гривень із державного бюджету, — звітують у МОЗ. Нині лікують від безпліддя 46 лікарень у 13 областях України та Києві. Це як державні, так і приватні клініки. Лікування розпочали 5 тисяч українок. Уже 197 з них стали мамами. Читати на тему Лікування безпліддя та штучне запліднення безкоштовно. Як скористатися державною програмою В Україні з 2024 року розпочали лікування безпліддя за кошти держави. Читай, що про це відомо. У безкоштовну програму лікування безпліддя входять такі процедури і консультації: консультації фахівців; медикаментозна стимуляція овуляції; забір яйцеклітин і підготовка сперми; запліднення in vitro, метод ICSI; культивування ембріонів, перенесення до матки; УЗД та моніторинг; преімплантаційна діагностика (за показаннями); ліки; контроль стану жінки до встановлення вагітності. Хто може пройти лікування безпліддя Лікування можна проходити амбулаторно, у денному чи звичайному стаціонарі. Програмою можуть скористатися ті, хто має встановлений діагноз чоловічого чи жіночого безпліддя. Взяти участь у державній програмі можуть жінки до 40 років за умови висновку від мультидисциплінарного консиліуму. Послуги надаються тільки в лікарнях, що мають договір із НСЗУ на пакет №63. Знайти лікарні, де лікують безпліддя, можна за цим посиланням. Розпочати безкоштовне лікування безпліддя можна шляхом звернення до акушера-гінеколога у медзакладі, який має контракт із НСЗУ. Спершу потрібно пройти базові обстеження і отримати висновок мультидисциплінарного консиліуму. Після цього ти маєш можливість вибрати клініку з переліку, і розпочати лікування. У більшості випадків, коли пара не може завагітніти, чомусь винять жінку. Та у світі чоловіче безпліддя набирає обертів. Ми розповідали про симптоми і лікування чоловічого безпліддя. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Вагітність, Здоров'я, Медицина Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter