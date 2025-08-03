Майже 200 малюків народилися у програмі лікування безпліддя: як її пройти

Мільйони пар у всьому світі мріють тільки про одне: свого малюка. Та не всім із цим щастить. Безпліддя є доволі поширеною проблемою. За даними ВООЗ 2023 року, кожна шоста людина у світі страждає на безпліддя, це 17,5% людей планети.

В Україні триває демографічна криза. Жінки бояться народжувати під час війни, і фактично, українська нація вимирає. Аби виправити ситуацію і дати шанс тим, хто не може завагітніти самостійно, в Україні торік запрацювала державна програма лікування безпліддя.

І за рік є неймовірні результати. Ділимося ними в матеріалі.

Майже 200 дітей народилися за програмою лікування безпліддя

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили радісну новину: вже 197 дітей народилися в Україні завдяки державній програмі лікування безпліддя.

Батьки скористалися допоміжними репродуктивними технологіями (ДРТ) у програмі лікування, яку фінансує держава. Для батьків лікування стало безкоштовним.

З 2024 року пройти лікування від безпліддя можна у лікарнях, які мають контракт із НСЗУ. Держава покриває всі витрати за процедури, а пацієнти отримують лікування без доплат у лікарнях.

У 2025 році на програму лікування безпліддя із використанням ДРТ передбачено понад 380 млн гривень із державного бюджету, — звітують у МОЗ.

Нині лікують від безпліддя 46 лікарень у 13 областях України та Києві. Це як державні, так і приватні клініки.

Лікування розпочали 5 тисяч українок. Уже 197 з них стали мамами.

У безкоштовну програму лікування безпліддя входять такі процедури і консультації:

консультації фахівців;

медикаментозна стимуляція овуляції;

забір яйцеклітин і підготовка сперми;

запліднення in vitro, метод ICSI;

культивування ембріонів, перенесення до матки;

УЗД та моніторинг;

преімплантаційна діагностика (за показаннями);

ліки;

контроль стану жінки до встановлення вагітності.

Хто може пройти лікування безпліддя

Лікування можна проходити амбулаторно, у денному чи звичайному стаціонарі. Програмою можуть скористатися ті, хто має встановлений діагноз чоловічого чи жіночого безпліддя.

Взяти участь у державній програмі можуть жінки до 40 років за умови висновку від мультидисциплінарного консиліуму. Послуги надаються тільки в лікарнях, що мають договір із НСЗУ на пакет №63. Знайти лікарні, де лікують безпліддя, можна за цим посиланням.

Розпочати безкоштовне лікування безпліддя можна шляхом звернення до акушера-гінеколога у медзакладі, який має контракт із НСЗУ. Спершу потрібно пройти базові обстеження і отримати висновок мультидисциплінарного консиліуму.

Після цього ти маєш можливість вибрати клініку з переліку, і розпочати лікування.

У більшості випадків, коли пара не може завагітніти, чомусь винять жінку. Та у світі чоловіче безпліддя набирає обертів. Ми розповідали про симптоми і лікування чоловічого безпліддя.

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