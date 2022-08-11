Избавиться от шрамов войны! Украинцы могут бесплатно получить услуги по пластической хирургии

Вражеские обстрелы травмировали сотни людей в Украине. О самых страшных мгновениях жизни будут напоминать шрамы и рубцы. А что если нет? Украинцы, получившие ранения и шрамы во время войны, смогут получить бесплатную эстетическую коррекцию в рамках инициативы NoScar.

NoScar — это инициатива, которая помогает украинцам избавиться от шрамов войны. К ней присоединились более 40 лучших пластических хирургов со всей страны. Получить такую ​​помощь можно бесплатно или с оплатой только за расходные материалы.

Врачи будут проводить коррекции шрамов и рубцов лица и тела, а также реконструктивные операции по эстетической коррекции.

Как принять участие в инициативе NoScar

Заполнить форму на сайте NoScar Helsi координирует заявки пациентов с Polytech Украина и подбирает врача с необходимыми компетенциями. После согласования деталей по коррекции пациенты самостоятельно координируют время и место проведения коррекции с врачом.

Инициатива бессрочная и будет действовать, пока есть пострадавшие украинцы, которые обращаются за помощью.

Напомним, каждый участник боевых действий имеет право на бесплатное протезирование и ортезирование в Украине. Речь идет не только о военных. Узнай больше о программе по ссылке.

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