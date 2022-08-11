Позбутися шрамів війни! Українці можуть безоплатно отримати послуги з пластичної хірургії

Ворожі обстріли травмували сотні людей в Україні. Про найстрашніші миті життя нагадуватимуть шрами та рубці. А що, як ні? Українці, які отримали поранення та шрами під час війни, зможуть отримати безоплатну естетичну корекцію в рамках ініціативи NoScar.

NoScar — це ініціатива, яка допомагає українцям позбутися шрамів війни. До неї долучилися понад 40 найкращих пластичних хірургів з усієї країни. Отримати таку допомогу можна безоплатно або оплативши лише вартість витратних матеріалів.

Лікарі проводитимуть корекції шрамів та рубців обличчя й тіла, а також реконструктивні операції з естетичних корекцій.

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Як взяти участь в ініціативі NoScar

Заповнити форму на сайті NoScar Helsi координує заявки пацієнтів з Polytech Україна та підбирає лікаря з необхідними компетенціями. Після узгодження деталей щодо корекції пацієнти самостійно координують час та місце проведення корекції з лікарем.

Ініціатива є безстроковою та діятиме, доки є постраждалі українці, які звертаються по допомогу.

Нагадаємо, кожен учасник бойових дій має право на безкоштовне протезування та ортезування в Україні. Йдеться не лише про військових. Дізнайся більше про програму за посиланням.

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