Диагноз через несколько часов: ученые меняют подход к лечению опухолей мозга

Что, если бы поставить точный диагноз опухоли головного мозга можно было бы еще во время операции? Без длительных недель ожидания и задержки с началом лечения — а здесь и сейчас!

Ученые из Великобритании нашли новый подход к диагностике. Их метод, основанный на технологии секвенирования ДНК через нанопоры, обещает сделать лечение мозговых опухолей еще более эффективным — зазначил The Guardian.

Длительное ожидание — уже давно в прошлом

Каждый год в мире около 740 тыс. человек узнают о диагнозе опухоли мозга, из которых примерно у половины доброкачественные образования. В стандартной процедуре после хирургического вмешательства образцы опухоли передаются на генетический анализ. По словам профессора Мэтью Луза из Ноттингемского университета, этот процесс может занимать до восьми недель, что существенно задерживает начало лечения.

Новое исследование раскрывает инновационный метод диагностики, основанный на технологии нанопорного секвенирования ДНК. Устройство, используемое в этом процессе, содержит тысячи микроскопических пор. Через них проходит электрический ток, и когда ДНК проходит через пору, он изменяется особым образом — в зависимости от последовательности нуклеотидов и их модификаций. Такие изменения позволяют читать ДНК в реальном времени.

Эти последовательности сопоставляются с базой данных, охватывающей различные типы опухолей мозга.

Лечение во время операции

В ходе исследования новая технология была протестирована на 80 образцах опухолей: 30 из них — из архивов, еще 50 — во время операций. Результаты поразили: 90% образцов были точно классифицированы в пределах 24 часов, а 76% — менее чем за один час после извлечения ткани.

Это свидетельствует о том, что хирурги могут получить предварительный диагноз еще до завершения операции, что открывает путь к немедленным решениям: от изменения стратегии удаления опухоли до экспериментального введения лекарств.

— Если бы можно было быстро определить конкретный тип опухоли и были доступны лекарства, тогда мы открыли бы целый новый класс потенциальных вариантов лечения.

Быстрый результат также позволит оперативно привлекать пациентов к клиническим испытаниям, где проверяются новые методы терапии.

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