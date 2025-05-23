Здоровье и красота

Диагноз через несколько часов: ученые меняют подход к лечению опухолей мозга

Анастасия Жиденко, редактор сайта 23 мая 2025, 20:00
опухоль мозга
Фото Pexels
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