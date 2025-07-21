Чем опасна саранча для человека: что делать после укуса

Сарана — насекомое, которое чаще всего ассоциируется с массовыми нашествиями на поля и уничтожением урожая. Но многих интересует, может ли она быть опасной для человека. Читай об этом в материале.

Чем опасна саранча для человека

Укусила саранча: последствия

В отличие от комаров, клещей или пчел, саранча не является типичным насекомым, которое пьет кровь, оно не нападает на людей намеренно. Однако в исключительных случаях может укусить, если, например, случайно взять ее в руку или она будет чувствовать себя под угрозой.

Укус не представляет смертельной угрозы, но может вызвать местную аллергическую реакцию, покраснение, зуд или небольшое воспаление. У людей с повышенной чувствительностью возможны симптомы типа сыпи или отека.

Как действовать при укусе саранчи:

промыть место укуса водой с мылом;

нанести антисептик или охлаждающий крем;

если появились отеки или зуд, можно использовать антигистаминные средства;

в случае сильной реакции обязательно обратиться к врачу.

Опасна ли саранча на самом деле

Основная опасность саранчи — не в укусах, а в ее массовом нашествии. Когда собирается рой сотен тысяч или даже миллионов особей, он может за несколько часов уничтожить весь урожай на полях. Сарана потребляет любую растительность — от зерновых до листьев, что ставит под угрозу продовольственную безопасность целых регионов. Исторически известные случаи голода в Африке, на Ближнем Востоке, даже в Украине, вызваны нашествиями саранчи.

Кстати, саранча изменяет свое поведение в зависимости от количества особей. В спокойном состоянии она ведет уединенный “образ жизни”, но при увеличении численности переходит в “стадную” форму — начинает активно мигрировать и уничтожать все на своем пути.

То есть, саранча не является прямой угрозой для здоровья человека в индивидуальном случае, но его массовое появление — опасно для сельского хозяйства, экономики и даже экологического баланса.

Есть насекомые опаснее саранчи для человека, например клещи. Ранее мы рассказывали, чем опасен укус клеща для человека.

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