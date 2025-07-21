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Чем опасна саранча для человека: что делать после укуса

Богдана Макалюк, журналист сайта 21 июля 2025, 21:30
Чем опасна саранча для человека
Фото Unsplash

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