Чем отмыть хну с кожи в домашних условиях: восемь способов для удаления пигмента

При окрашивании волос хной или росписи на теле можно легко получить не только красивый вид, но и оранжевую кожу рук и лица.
К сожалению, простым мылом или шампунем краситель смыть нельзя. Чем отмыть хну с кожи эффективно и качественно — читай в материале.
Если ты не хочешь ломать голову над тем, что делать с пятнами от хны после процедуры, позаботься об этом заранее.
Крась волосы этим средством в перчатках, а кожу на лице намажь жирным кремом, который не даст красителю впитаться.
Крась волосы этим средством в перчатках, а кожу на лице намажь жирным кремом, который не даст красителю впитаться.
Бдительность и особая аккуратность нужна и тогда, когда ты наносишь рисунок на любую часть тела с помощью хны.
Многие люди используют для удаления пятен хны лимон, однако делать этого не стоит. Цитрусовые наоборот закрепляют краску на коже.
Также нужно помнить о том, что перекисью, аммиаком и ацетоном пользуются в крайних случаях.
Также нужно помнить о том, что перекисью, аммиаком и ацетоном пользуются в крайних случаях.
Такие средства называют тяжелой артиллерией, поэтому злоупотреблять ими не стоит. Краску необходимо смывать с рук сразу же после того, как она попала на кожу. В ином случае она впитается в дерму и избавиться от пятна будет не легко.
После очистки загрязненных участков кожа может стать пересушенной, будет нуждаться в уходе. Поэтому после использования вышеперечисленных методов стоит ее увлажнить жирным кремом. Кроме этого, подойдет масло. Например, оливковое, миндальное и др.
Помогут с этой проблемой восстанавливающие маски из меда, яиц, овсяных хлопьев, кисломолочных продуктов, картофеля.
Помогут с этой проблемой восстанавливающие маски из меда, яиц, овсяных хлопьев, кисломолочных продуктов, картофеля.
Если не выходит смыть хну, воспользуйся этими методами несколько раз. При этом вода в ванночках должна быть как можно горячее (но не кипяток, чтобы не было ожогов).
Читай, как ухаживать за кожей каждый день и каких ошибок следует избегать.
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