Чем отмыть хну с кожи в домашних условиях: восемь способов для удаления пигмента

При окрашивании волос хной или росписи на теле можно легко получить не только красивый вид, но и оранжевую кожу рук и лица.

К сожалению, простым мылом или шампунем краситель смыть нельзя. Чем отмыть хну с кожи эффективно и качественно — читай в материале.

Как подготовиться к процедурам с хной

Если ты не хочешь ломать голову над тем, что делать с пятнами от хны после процедуры, позаботься об этом заранее.

Крась волосы этим средством в перчатках, а кожу на лице намажь жирным кремом, который не даст красителю впитаться.

Бдительность и особая аккуратность нужна и тогда, когда ты наносишь рисунок на любую часть тела с помощью хны.

Как отмыть хну с кожи: быстрые способы

мой руки на протяжении нескольких минут хозяйственным мылом;

подготовь теплую ванночку для рук или маску для лица с морской солью;

распарь руки и три их пемзой;

подготовь примочку из теплого растительного масла на час, а затем смой горячей водой с мылом;

смывай все это перекисью водорода, спиртом, водкой или спиртосодержащим лосьоном;

воспользуйся скрабом для рук или для лица — это поможет осветлить окрашенные участки;

попробуй очистить кожу зубной пастой или зубным порошком;

нанеси на ватку аммиак и потри загрязненные участки.

Чем смыть хну с кожи и какие средства лучше не использовать

Многие люди используют для удаления пятен хны лимон, однако делать этого не стоит. Цитрусовые наоборот закрепляют краску на коже.

Также нужно помнить о том, что перекисью, аммиаком и ацетоном пользуются в крайних случаях.

Такие средства называют тяжелой артиллерией, поэтому злоупотреблять ими не стоит. Краску необходимо смывать с рук сразу же после того, как она попала на кожу. В ином случае она впитается в дерму и избавиться от пятна будет не легко.

Что делать после смывания хны с кожи

После очистки загрязненных участков кожа может стать пересушенной, будет нуждаться в уходе. Поэтому после использования вышеперечисленных методов стоит ее увлажнить жирным кремом. Кроме этого, подойдет масло. Например, оливковое, миндальное и др.

Помогут с этой проблемой восстанавливающие маски из меда, яиц, овсяных хлопьев, кисломолочных продуктов, картофеля.

Если не выходит смыть хну, воспользуйся этими методами несколько раз. При этом вода в ванночках должна быть как можно горячее (но не кипяток, чтобы не было ожогов).

Читай, как ухаживать за кожей каждый день и каких ошибок следует избегать.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!