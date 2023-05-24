Чим відмити хну зі шкіри в домашніх умовах: вісім способів видалення пігменту

Після фарбування волосся хною або розпису на тілі можна легко отримати не лише гарний вигляд, але й помаранчеву шкіру рук та обличчя.

На жаль, простим милом чи шампунем її змити не можна. Чим відмити хну зі шкіри ефективно та якісно — читай у матеріалі.

Як підготуватися до процедур з хною

Якщо ти не хочеш ламати голову над тим, що робити з плямами від хни після процедури, потурбуйся про це завчасно.

Фарбуй волосся цим засобом у рукавичках, а шкіру на обличчі намаж жирним кремом, який не дасть барвнику увібратися.

Пильність та особлива акуратність потрібна і тоді, коли ти наносиш малюнок на будь-яку частину тіла за допомогою хни.

Як відмити хну зі шкіри: швидкі способи

мий руки протягом кількох хвилин господарським милом;

підготуй теплу ванну для рук або маску для обличчя з морською сіллю;

розпарюй руки та три їх пемзою;

підготуй примочку з теплої олії на годину, а потім змий гарячою водою з милом;

змивай все це перекисом водню, спиртом, горілкою або спиртовмісним лосьйоном;

скористайся скрабом для рук або для обличчя — це допоможе висвітлити забарвлені ділянки;

спробуй очистити шкіру зубною пастою чи зубним порошком;

нанеси на ватку аміак та потри забруднені ділянки.

Чим змити хну зі шкіри та які засоби краще не використовувати

Багато людей використовують для видалення плям хни лимон, проте робити цього не варто. Цитрусові навпаки закріплюють фарбу на шкірі.

Також потрібно пам’ятати про те, що перекисом, аміаком та ацетоном користуються у крайніх випадках.

Такі засоби називають важкою артилерією, тому зловживати ними не варто. Хну необхідно змивати з рук відразу після того, як вона потрапила на шкіру. В іншому випадку вона вбереться в дерму і позбутися плями буде нелегко.

Що робити після змивання хни зі шкіри

Після очищення забруднених ділянок шкіра буде пересушеною, потребуватиме догляду. Тому після використання вищезазначених методів варто її зволожити жирним кремом. Крім цього, підійде олія. Наприклад, оливкова, мигдальна тощо.

Допоможуть з цією проблемою відновлювальні маски з меду, яєць, вівсяних пластівців, кисломолочних продуктів, картоплі.

Якщо не виходить змити хну, скористайся цими методами кілька разів поспіль. Вода у ванночках повинна бути якомога гарячішою (але не окріп, щоб не було опіків).

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