Легко и быстро! Чем смыть водостойкую тушь в домашних условиях: пять лучших средств

Водостойкая тушь — косметическое средство, которое может понадобиться в разных ситуациях. Например, в дождливую погоду, на пляжном отпуске, важном мероприятии в жару и т.д.

После нанесения такой туши, не многие знают, как нелегко будет отмыть водостойкую основу с ресниц. Чем смыть водостойкую тушь в домашних условиях — читай в материале.

Чем лучше смыть водостойкую тушь: специальные средства

Многие пытаются снять тушь с помощью мицеллярной воды. Но делать это — крайне сложно. Для того чтобы твои ресницы не выпали, лучше воспользоваться специальной двухфазной жидкостью.

Такие средства без труда растворяют тушь. При этом, сильно тереть кожу вокруг глаз не нужно будет (этого и нельзя делать).

Жидкость просто наносят на ватный диск и прилаживают его к веку. Подождав пару минут, можно аккуратно, легкими движениями снимать остатки туши.

Чем смыть водостойкую тушь: альтернативные способы

Если у тебя нет жидкости для удаления водостойкой туши, можно прибегнуть к народным методам:

Жидкое масло. Для того чтобы смыть несмываемую пленку туши с глаз, нужно растворить вещество в более жидком масле. Например, в оливковом, касторовом, миндальном, персиковом. Если таких масел нет, возьми подсолнечное. Способ применения для таких методов один — на ватный диск нужно нанести масло и промокнуть ним ресницы. Детский шампунь. После того как ты нанесла средство на ресницы с помощью ватного диска, его нужно обязательно хорошо смыть. Вазелин. Вещество хорошо растворяет компоненты туши (но хуже, чем масла). Салфетки для снятия макияжа с глаз. Это — универсальное средство, которое поможет снять водостойкую тушь и в домашних условиях, и, например, в дороге. Салфетки нужно выбирать именно для стойкого макияжа. Протри ими глаза, и если есть необходимость — смой водой. Жирный крем. Это — экстренное средство, когда нужно снять водостойкую тушь очень быстро. Его нужно наносить на ресницы на три — пять минут. После этого ватным диском аккуратно снимают остатки крема вместе с тушью. Не задевай слизистую глаз, ведь это может вызвать раздражение.

Чем можно смыть водостойкую тушь и что нельзя использовать

При смывании водостойкой туши нельзя использовать спиртосодержащие продукты:

лосьоны;

тоники;

жидкости другого назначения;

спирт.

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