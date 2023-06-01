Легко и быстро! Чем смыть водостойкую тушь в домашних условиях: пять лучших средств

Водостойкая тушь — косметическое средство, которое может понадобиться в разных ситуациях. Например, в дождливую погоду, на пляжном отпуске, важном мероприятии в жару и т.д.
После нанесения такой туши, не многие знают, как нелегко будет отмыть водостойкую основу с ресниц. Чем смыть водостойкую тушь в домашних условиях — читай в материале.
Многие пытаются снять тушь с помощью мицеллярной воды. Но делать это — крайне сложно. Для того чтобы твои ресницы не выпали, лучше воспользоваться специальной двухфазной жидкостью.
Такие средства без труда растворяют тушь. При этом, сильно тереть кожу вокруг глаз не нужно будет (этого и нельзя делать).
Такие средства без труда растворяют тушь. При этом, сильно тереть кожу вокруг глаз не нужно будет (этого и нельзя делать).
Жидкость просто наносят на ватный диск и прилаживают его к веку. Подождав пару минут, можно аккуратно, легкими движениями снимать остатки туши.
Если у тебя нет жидкости для удаления водостойкой туши, можно прибегнуть к народным методам:
При смывании водостойкой туши нельзя использовать спиртосодержащие продукты:
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