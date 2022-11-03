От морщин, питательные и увлажняющие: рецепты масок для лица, которые ты можешь сделать самостоятельно

Осень — сезон заботы не только о здоровье, но и о состоянии кожи. После лета кожа лица часто шелушится, становится сухой и с пигментными пятнами. В нашем материале ты узнаешь, как сделать маски для лица в домашних условиях.

Маски для лица в домашних условиях

Совсем не обязательно покупать дорогие маски для лица в магазинах, если их можно сделать самостоятельно. Они будут точно дешевле, но не менее эффективны.

К тому же мы не всегда знаем, что есть в составе хороших баночек. Так что домашние маски выигрывают и здесь, ведь натуральность ингредиентов проверена.

Сейчас также смотрят

Первый рецепт — питательная маска для лица из меда. Тебе понадобится всего 1 ст. л. меда и мякоть апельсина. Смешай это в равных пропорциях и нанеси на кожу на 10 минут, затем смой теплой водой.

Мёд хорошо питает кожу, ведь в нем много полезных веществ. Поэтому делать медовую маску для лица можно тем, кто имеет сыпь и сухость лица.

Питание коже предоставит и витаминная маска для лица. Для этого необходимо взять несколько капель витаминов А и Е и смешать их с косметической глиной либо тертым яблоком.

Держи витаминную маску 10 минут, после чего смой теплой водой.

Как сделать маску для лица

Очень простая тонизирующая маска для лица из огурца. Огурец можно натереть или сделать из него кружочки под глаза. Для густой консистенции лучше добавить 1 ст. л. йогурта без наполнителя.

Держи маску 15 минут, а после — смой водой.

Если ты не хочешь делать фруктово-овощные маски, всегда можно приобрести одноразовые тканевые основы. Они выглядят, как спрессованные кружочки.

Такие маски удобны, потому что их можно залить любимым тоником для лица или сывороткой. Обычно тканевую маску держат 15 минут.

Рецепт маски для лица

Если у тебя жирный тип кожи, лучше всего подойдут маски из косметической глины. К ним можно добавлять витамины в ампулах, травяные отвары или растительные масла (чайного дерева или оливы).

Держи глиняную маску 10 минут и тщательно смой теплой водой.

Кофейная маска для лица сделает твою кожу свежей и предотвратит преждевременное старение. Для нее понадобится кофейная гуща. К маске можно добавить жидкие витамины или растительные масла.

Держать кофейную маску следует 10 минут, после чего смыть теплой водой.

Маски для лица против морщин в домашних условиях

Мы подготовили для тебя и маски против морщин. Лучше всего с ними справляется банановая маска для лица. Приготовление ее простое: возьми половинку банана и измельчи вилкой.

Можно добавить 1 ст. л. томатного сока или ампулу витамина A или E. После 10-15 минут смывай маску теплой водой. Делай такую ​​маску раз в неделю, и ты заметишь, как морщинки постепенно разглаживаются.

Еще один рецепт против морщин — маска с корицей. Корицу следует смешать со сливками и оливковым маслом в равном количестве. Достаточно будет по 1 ч. л.

Держать маску следует 20 минут, после чего смыть теплой водой.

Ранее мы рассказывали, как сделать натуральные маски для волос.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!