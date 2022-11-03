Проти зморшок, живильні та зволожувальні: рецепти масок для обличчя, які ти можеш зробити самостійно

Осінь — сезон турботи не лише про здоров’я, а й про стан шкіри. Після літа шкіра обличчя часто лущиться, стає сухою та з пігментними плямами. У нашому матеріалі ти знайдеш, як зробити маски для обличчя в домашніх умовах.

Маски для обличчя в домашніх умовах

Зовсім не обов’язково купувати дорогі маски для обличчя в магазинах, якщо їх можна приготувати самостійно. Вони будуть точно дешевшими, але не менш ефективними.

До того ж ми не завжди знаємо, що є в складі гарних баночок. Тож домашні маски виграють і тут, адже натуральність інгредієнтів перевірена.

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Перший рецепт — живильна маска для обличчя з меду. Тобі знадобиться лише 1 ст. л. меду і м’якоть апельсина. Змішай це в рівних пропорціях і нанеси на шкіру на 10 хвилин, а потім змий теплою водою.

Мед добре живить шкіру, адже в ньому багато корисних речовин. Тому робити медову маску для обличчя можна тим, хто має висипання та сухість обличчя.

Живлення шкірі надасть і вітамінна маска для обличчя. Для цього потрібно взяти кілька крапель вітамінів А та Е і змішати їх із косметичною глиною або тертим яблуком.

Тримай вітамінну маску 10 хвилин, після чого змий теплою водою.

Як зробити маску для обличчя

Найпростішою є тонізувальна маска для обличчя з огірка. Огірок можна натерти або зробити з нього кружальця під очі. Для густої консистенції найкраще додати 1 ст. л. йогурту без наповнювача.

Тримай маску 15 хвилин, потім змий водою.

Якщо ти не хочеш робити фруктово-овочеві маски, завжди можна придбати одноразові тканинні основи. Вони виглядають, як спресовані кружальця.

Такі маски зручні, бо їх можна залити улюбленим тоніком для обличчя або сироваткою. Зазвичай тканинну маску тримають 15 хвилин.

Рецепт маски для обличчя

Якщо в тебе жирний тип шкіри, найкраще підійдуть маски з косметичної глини. До них можна додавати вітаміни в ампулах, трав’яні відвари або олійки (чайного дерева чи оливи).

Тримай глиняну маску 10 хвилин і ретельно змий теплою водою.

Кавова маска для обличчя зробить твою шкіру свіжою та допоможе запобігти передчасному старінню. Для неї знадобиться кавова гуща. До маски можна додати рідкі вітаміни або олійки.

Тримати кавову маску слід 10 хвилин, після чого змити теплою водою.

Маски для обличчя проти зморшок у домашніх умовах

Ми підготували для тебе і маски проти зморшок. Найкраще з ними справляється бананова маска для обличчя. Готувати її просто: візьми половинку банана і подрібни вилкою.

Можна додати 1 ст. л. томатного соку або ампулу вітаміну A чи E. Після 10-15 хвилин змий маску теплою водою. Роби таку маску раз на тиждень, і ти помітиш, як зморшки поступово розгладжуються.

Ще один рецепт проти зморшок — маска з корицею. Корицю слід змішати порівну з вершками й оливковою олією. Достатньо буде по 1 ч. л.

Тримати маску слід 20 хвилин, після чого змити теплою водою.

Раніше ми розповідали, як зробити натуральні маски для волосся.

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