Легко та швидко! Чим змити водостійку туш у домашніх умовах: п’ять найкращих засобів

Водостійка туш — косметичний засіб, який може знадобитися в різних ситуаціях. Наприклад, у дощову погоду, на пляжній відпустці, важливому заході у спеку тощо.
Після нанесення такої туші, не багато хто знає, як нелегко відмити водостійку основу з вій. Чим змити водостійку туш у домашніх умовах — читай у матеріалі.
Багато хто намагається зняти туш за допомогою міцелярної води. Але робити це дуже складно. Для того щоб твої вії не випали, краще скористатися спеціальною двофазною рідиною.
Такі засоби легко розчиняють туш. При цьому сильно терти шкіру навколо очей не потрібно буде (цього робити не можна).
Такі засоби легко розчиняють туш. При цьому сильно терти шкіру навколо очей не потрібно буде (цього робити не можна).
Рідину просто наносять на ватяний диск і прикладають його до повік. Почекавши кілька хвилин можна акуратно, легкими рухами знімати залишки туші.
Якщо в тебе немає рідини для видалення водостійкої туші, можна вдатися до народних методів:
При змиванні водостійкої туші не можна використовувати спиртовмісні продукти:
Раніше ми розповідали, як зробити маску для обличчя в домашніх умовах.
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