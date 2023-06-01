Легко та швидко! Чим змити водостійку туш у домашніх умовах: п’ять найкращих засобів

Водостійка туш — косметичний засіб, який може знадобитися в різних ситуаціях. Наприклад, у дощову погоду, на пляжній відпустці, важливому заході у спеку тощо.

Після нанесення такої туші, не багато хто знає, як нелегко відмити водостійку основу з вій. Чим змити водостійку туш у домашніх умовах — читай у матеріалі.

Чим краще змити водостійку туш: спеціальні засоби

Багато хто намагається зняти туш за допомогою міцелярної води. Але робити це дуже складно. Для того щоб твої вії не випали, краще скористатися спеціальною двофазною рідиною.

Такі засоби легко розчиняють туш. При цьому сильно терти шкіру навколо очей не потрібно буде (цього робити не можна).

Рідину просто наносять на ватяний диск і прикладають його до повік. Почекавши кілька хвилин можна акуратно, легкими рухами знімати залишки туші.

Чим змити водостійку туш: альтернативні способи

Якщо в тебе немає рідини для видалення водостійкої туші, можна вдатися до народних методів:

Рідка олія. Для того щоб змити плівку туші з очей, потрібно розчинити речовину в більш рідкій олії. Наприклад, в оливковій, рициновій, мигдальній, персиковій. Якщо таких олій немає, візьми соняшникову. Спосіб застосування для таких методів один — на ватний диск потрібно нанести олію і промокнути ним вії. Дитячий шампунь. Після того, як ти нанесла засіб на вії за допомогою ватного диска, його потрібно обов’язково добре змити. Вазелін. Речовина добре розчиняє компоненти туші (але гірше, ніж олії). Серветки для зняття макіяжу з очей. Це — універсальний засіб, який допоможе зняти водостійку туш і в домашніх умовах, і, наприклад, у дорозі. Серветки потрібно вибирати саме для стійкого макіяжу. Протри ними очі і якщо є необхідність — змий водою. Жирний крем. Це — екстрений засіб, коли потрібно зняти водостійку туш дуже швидко. Його потрібно наносити на вії на три – п’ять хвилин. Після цього ватним диском акуратно знімають залишки крему разом із тушшю. Не чіпай слизову ока, адже це може викликати роздратування.

Чим можна змити водостійку туш і що не можна використовувати

При змиванні водостійкої туші не можна використовувати спиртовмісні продукти:

лосьйони;

тоніки;

рідини іншого призначення;

спирт.

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