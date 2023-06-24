“Невидимые раны”! Почему легкие черепно-мозговые травмы имеют тяжелые последствия

Мы привыкли травмы мозга называть контузиями. Но это искаженный термин, который был введен во время Второй мировой войны и до сих пор остается в постсоветских странах. Обычно “контузиями” называли травмы, поражавшие мозг после взрывной волны.

Такие волны часто оказывают на мозг значительное, но невидимое влияние. Взрывная волна травмирует сосуды, череп и мозг. Тогда у человека возникает легкая черепно-мозговая травма — сотрясение головного мозга.

Несмотря на то, что это легкая травма, она может вызвать значительные последствия, ведь люди не учитывают симптомы и затягивают с лечением. Человек с серьезной травмой видит ухудшение и чувствует симптомы и обращается к специалисту почти сразу. Поэтому не затягивает с лечением и реабилитацией.

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Также взрыв может травмировать ухо, вызвать дезориентацию в пространстве, потерю памяти и слуха. Специалисты рассказали для УП. Життя, почему “контузия” это ложный термин и легкие травмы имеют более тяжелые последствия.

Почему травмы мозга — это не “контузия”

Невролог Ксения Возницына говорит, что от взрывной волны происходит сотрясение головного мозга, которое может обнаружить только медик. Ведь симптомы не увидишь невооруженным глазом. “Контузия” — это искривленный термин. Невролог Ольга Щеглюк добавляет, что эти травмы нельзя увидеть на компьютерной или магнитно-резонансной томографии. Именно поэтому их также называют “невидимыми травмами”.

Возницына рассказывает о трех ступенях черепно-мозговой травмы:

легкий (commotio) — человек может упасть в обморок на 5-30 секунд, получить оглушение, почувствовать снижение слуха или звон в ушах, также может присутствовать дезориентация и потеря памяти. Сильный ушиб мозга нельзя перенести “на ногах”;

средний (contusio) — можно проследить серьезные неврологические симптомы, человек на дольше теряет сознание и можно увидеть признаки ушиба на МРТ;

тяжелый (compressio) — характеризуется потерей сознания, прерывистым дыханием, судорогами, кровотечением из ушей или рта.

Что происходит с мозгом при взрыве

Ксения Возницына объясняет, что мозг омывает жидкость ликвор. Еще она заполняет все его полости. Поэтому взрывная волна может вызвать четыре разных процесса.

Ликворо-динамический удар — жидкость ликвор при взрыве начинает колыхаться. Кавитация — в крови образуются лопающиеся пузырьки газа. Они появляются, когда минно-взрывная волна проходит через мозг пострадавшего под воздействием высокого давления. Когда пузырьки лопаются, травмируют микрососуды и нейроны головного мозга. Контрудар — мозг может удариться о черепную коробку. Прокрутка — между полушариями находится ствол головного мозга. Он почти неподвижный, но при взрыве полушария могут прокручиваться вокруг него. Это может способствовать микроскопическим изменениям в мозге, в частности вызвать разрыв связей между нейронами.

Симптомы черепно-мозговой травмы

Человек может ощутить на себе влияние легкой черепно-мозговой травмы. Могут возникать:

кратковременная дезориентация в пространстве, во времени и т.п.;

оглушения;

потеря сознания до 30 минут;

головная боль;

тошнота, рвота.

Невролог Ольга Щеглюк говорит, что человеческий мозг обладает способностью к восстановлению. У молодежи этот процесс может проходить лучше.

Но с каждой полученной травмой мозг восстанавливается все хуже. Поэтому после повторной травмы состояние потерпевшего может ухудшаться.

Какая должна быть первая помощь при черепно-мозговой травме

Если военные получили черепно-мозговую травму в бою, они должны обратиться за помощью к медикам. Следует по меньшей мере отправиться в стабилизационный пункт. Там могут оказать первую помощь, которая является симптоматической. То есть, если бойца тошнит — лечат это, если болит голова — это.

Ольга Щеглюк отмечает, что после получения травмы от взрывной волны важны первые сутки. Если специалисты видят тревожные симптомы в поведении пациента, должны назначить дополнительные обследования. Если у человека тяжелая травма, его должны госпитализировать. Невролог отмечает: бывают случаи, когда военные жалуются на высокое давление. Им дают лекарства от этого, но они не помогают, потому что проблема не в сердечно-сосудистой системе.

Как лечат черепно-мозговые травмы в госпитале

Лечением черепно-мозговых травм в госпиталях занимаются три специалиста: невролог, психолог, отоларинголог. Ксения Возницына говорит, что иногда врачи могут назначать капельницы с недоказуемыми препаратами.

— В международных протоколах их не используют из-за отсутствия доказательности. Поэтому лечение необходимо назначать по международным медицинским протоколам, как делают по всему миру.

Более действенными будут физические упражнения на тренировку равновесия, баланса, которые порекомендует физический терапевт, работа с психологом и тому подобное, — говорит она.

Последствиями черепно-мозговой травмы также могут быть нарушения памяти и проблемы с концентрацией. Еще человек может жаловаться на шум в ушах и головокружение. У потерпевшего могут наблюдаться изменения настроения, проявления агрессии и гнева.

По словам Щеглюк, бывает, что люди могут сложно воспринимать новую информацию. Некоторые даже могут менять из-за этого профессию.

Врачи акцентируют внимание на том, что своевременная реабилитация помогает избежать последствий в будущем.

Обычно симптомы острой травмы проходят через 28 дней, если медики не видят сопутствующих поражений. Если у пациента еще есть жалобы, нужно искать другие причины.

Что такое посткомоциональный синдром

Невролог Ксения Возницына отмечает, что симптомы сотрясения мозга окончательно проходят до года. В противном случае у человека может развиться посткомоциональный синдром.

— Если врач устанавливает больному диагноз диабет или гипертония, то к этим недугам есть четкие жалобы. У посткомоционального синдрома их очень много и они могут отличаться друг от друга, — объясняет невролог.

Симптомы посткомоционального синдрома могут быть соматическими. У пострадавшего может снизиться слух и зрение, частые головные боли и головокружение. Кроме этого могут беспокоить резкие изменения давления, расстройства сна и т.п. Также у человека можно заметить эмоционально-поведенческие последствия травмы:

асоциальность;

неконтролируемые вспышки гнева;

агрессивность;

склонность к депрессии и различным зависимостям;

суицидальные наклонности и т.д.

К когнитивным расстройствам относятся проблемы с памятью, плохая концентрация и другие.

Как восстанавливаться, кроме медикаментозного лечения

Специалисты отмечают, что пострадавший, прежде всего, должен наладить сон, этому может помочь физическая активность. Она может быть полезна в меру: 40 минут ходьбы в день, плавание, катание на роликах или велосипеде, аэробика и йога.

Надо следить за рационом и употреблять продукты с полезными витаминами и микроэлементами: жирная рыба, все виды орехов, настоящий шоколад, яйца, зелень, авокадо, ягоды, мед, зеленый чай.

Следует отказаться от курения и алкоголя, чрезмерного потребления сахара и соли, ограничить вредную пищу.

Помочь восстановить нейропластичность мозга помогут:

изучение языка — например, военные, которые говорили по-русски, могут практиковать украинский. Это полезно и для собственного развития, и для работы мозга;

выполнение рутинных дел по-новому — например, чистить зубы не правой, а левой рукой;

например, чистить зубы не правой, а левой рукой; общение — часто военные хотят быть в одиночестве, это может являться признаком психологических расстройств. Надо заботиться о социализации, найти занятие по душе.

— Насколько быстро можно преодолеть посткомоциональный синдром, зависит от состояния самого потерпевшего. Кому нужны регулярная работа со специалистами, кому достаточно будет нескольких визитов, — говорит Ольга Щеглюк. Она добавляет: если симптомы возвращаются и состояние ухудшается, нужно снова обращаться к специалисту.

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