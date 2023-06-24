“Невидимі рани”! Чому легкі черепно-мозкові травми від вибухів мають важкі наслідки

Ми звикли травми мозку називати контузіями. Але це викривлений термін, який ввели під час Другої світової війни і він досі залишається у пострадянських країнах. Зазвичай “контузіями” називали травми, які вражали мозок після вибухової хвилі.

Такі хвилі часто чинять на мозок значний, але невидимий вплив. Вибухова хвиля травмує судини, череп та мозок. Тоді у людини виникає легка черепно-мозкова травма — струс головного мозку.

Попри те, що це легка травма вона може викликати значні наслідки, адже люди не зважають на симптоми та затягують з лікуванням. Людина з тяжкою травмою бачить погіршення та відчуває симптоми, тому звертається до спеціаліста майже відразу. Вона не затягує з лікуванням та реабілітацією.

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Також вибух може травмувати вухо, викликати дезорієнтацію в просторі, втрату пам’яті та слуху. Спеціалісти розповіли для УП.Життя, чому “контузія” це хибний термін та легкі травми мають важчі наслідки.

Чому травми мозку — це не “контузія”

Неврологиня Ксенія Возніцина каже, що від вибухової хвилі стається струс головного мозку, який може виявити лише медик. Адже симптоми не побачиш неозброєним оком. “Контузія” — це викривлений термін. А неврологиня Ольга Щеглюк додає, що ці травми не можна побачити на комп’ютерній чи магнітно-резонансній томографії. Саме тому їх також називають “невидимі травми”.

Возніцина розповідає про три ступені черепно-мозкової травми:

легкий (commotio) — людина може втратити свідомість на 5-30 секунд, отримати оглушення, відчути зниження слуху чи дзвін у вухах, також може бути присутня дезорієнтація та втрата пам’яті. Сильний забій мозку не можна перенести “на ногах”;

середній (contusio) — можна прослідкувати серйозні неврологічні симптоми, людина на довше втрачає свідомість та можна побачити ознаки забою на МРТ;

важкий (compressio) — характеризується втратою свідомості, переривистим диханням, судомами, кровотечею з вух чи рота.

Що відбувається з мозком під час вибуху

Ксенія Возніцина пояснює, що мозок омиває рідина ліквор. Ще вона заповнює усі його порожнини. Тому вибухова хвиля може спричинити чотири різні процеси.

Лікворо-динамічний удар — рідина ліквор під час вибуху починає колихатися. Кавітація — у крові утворюються бульбашки газу, які лопаються. Вони з’являються, коли мінно-вибухова хвиля проходить через мозок потерпілого під дією високого тиску. Коли бульбашки лопаються, травмують мікросудини та нейрони головного мозку. Контрудар — мозок може вдаритися об черепну коробку. Прокручування — між півкулями знаходиться стовбур головного мозку. Він майже нерухомий, але під час вибуху півкулі можуть прокручуватися навколо нього. Це може сприяти мікроскопічним змінам у мозку, зокрема спричинити розрив зв’язків між нейронами.

Симптоми черепно-мозкової травми

Людина може відчути на собі вплив легкої черепно-мозкової травми. Можуть виникати:

короткочасна дезорієнтація в просторі, в часі тощо;

оглушення;

втрата свідомості до 30 хвилин;

головний біль;

нудота, блювота.

Неврологиня Ольга Щеглюк каже, що людський мозок має здатність до відновлення. У молоді цей процес може проходити краще.

Але з кожною отриманою травмою мозок відновлюється дедалі гірше. Тому після повторної травми стан потерпілого може погіршуватися.

Якою має бути перша допомога при черепно-мозковій травмі

Якщо військові отримали черепно-мозкову травму в бою, вони мають звернутися до медиків по допомогу. Варто щонайменше відправитися до стабілізаційного пункту. Там можуть надати першу допомогу, яка є симптоматичною. Тобто, якщо бійця нудить — лікують це, якщо болить голова — це.

Ольга Щеглюк наголошує, що після отримання травми від вибухової хвилі важливою є перша доба. Якщо фахівці бачать тривожні симптоми у поведінці пацієнта, то мають назначити додаткові обстеження. Якщо людина має важку травму, її повинні госпіталізувати. Неврологиня зазначає: бувають випадки, коли військові скаржаться на високий тиск. Їм дають ліки проти нього, але вони не допомагають, бо проблема не у серцево-судинній системі.

Як лікують черепно-мозкові травми у госпіталі

Лікуванням черепно-мозкових травм у госпіталях займаються три спеціалісти: невролог, психолог та отоларинголог. Ксенія Возніцина каже, що інколи лікарі можуть назначати крапельниці з недоказовими препаратами.

— У міжнародних протоколах їх не використовують через брак доказовості. Тому лікування необхідно призначати за міжнародними медичними протоколами, як роблять у всьому світі.

Дієвішими будуть фізичні вправи на тренування рівноваги, балансу, які порекомендує фізичний терапевт, робота з психологом тощо, — каже вона.

Наслідками черепно-мозкової травми також можуть бути порушення пам’яті та проблемами з концентрацією. Ще людина може скаржитися на шум у вухах та запаморочення. У потерпілого можуть прослідковуватися зміни настрою, прояви агресії та гніву.

За словами Щеглюк, буває так, що люди можуть складно сприймати нову інформацію. Дехто навіть може змінювати через це професію.

Лікарі акцентують, що вчасна реабілітація допомагає уникнути наслідків в майбутньому.

Зазвичай, симптоми гострої травми минають за 28 днів, якщо медики не бачать супутніх уражень. Якщо пацієнт ще має скарги, треба шукати інші причини.

Що таке посткомоційний синдром

Неврологиня Ксенія Возніцина зазначає, що симптоми струсу мозку остаточно минають до року. В іншому випадку у людини може розвинутися посткомоційний синдром.

— Якщо лікар встановлює хворому діагноз діабет чи гіпертонія, то до цих недуг є чіткі скарги. У посткомоційного синдрому їх дуже багато і вони можуть відрізнятися одна від одної, — пояснює неврологиня.

Симптоми посткомоційного синдрому можуть бути соматичними. У постраждалого може знизитися слух та зір, матиме часті головні болі та запаморочення. Крім цього, можуть турбувати різкі зміни тиску, розлади сну тощо. Також у людини можна помітити емоційно-поведінкові наслідки травми:

асоціальність;

неконтрольовані спалахи гніву;

агресивність;

схильність до депресії та різних залежностей;

суїцидальні нахили тощо.

До когнітивних розладів відносять проблеми з пам’яттю, погану концентрацію та інші.

Як відновлюватися, крім медикаментозного лікування

Спеціалісти зазначають, що постраждалий насамперед має налагодити сон, цьому може допомогти фізична активність. Вона може бути корисною в міру: 40 хвилин ходьби на день, плавання, катання на роликах чи велосипеді, аеробіка та йога.

Треба слідкувати за раціоном і вживати продукти з корисними вітамінами та мікроелементами: жирна риба, усі види горіхів, справжній шоколад, яйця, зелень, авокадо, ягоди, мед, зелений чай.

Слід відмовитися від куріння та алкоголю, надмірного споживання цукру та солі, обмежити шкідливу їжу.

Допомогти відновити нейропластичність мозку допоможуть:

вивчення мови — наприклад, військові, які говорили російською, можуть практикувати українську. Це корисно і для власного розвитку, і для роботи мозку;

виконання рутинних справ по-новому — наприклад, чистити зуби не правою, а лівою рукою;

спілкування — часто військові хочуть бути на самоті, це може бути ознакою психологічних розладів. Треба піклуватися про соціалізацію, знайти заняття до душі.

— Наскільки швидко можна побороти посткомоційний синдром, залежить від стану самого потерпілого. Комусь потрібні регулярна робота зі спеціалістами, комусь — достатньо буде кількох візитів, — говорить Ольга Щеглюк. Вона додає: якщо симптоми повертаються і стан погіршується, треба знову звертатися до спеціаліста.

Щоб наш організм не був виснаженим, треба якісно відпочивати. Інколи навіть після хорошого сну у нас може боліти голова. Це може бути тривожним дзвіночком, на який слід звернути увагу. Раніше ми розповідали, чому болить голова після сну та що з цим робити.

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