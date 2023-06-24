Здоров'я та краса

“Невидимі рани”! Чому легкі черепно-мозкові травми від вибухів мають важкі наслідки

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Червня 2023, 10:00
Черепно-мозкові травми
Фото: Pexels

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