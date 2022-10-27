Начни уже сейчас. Что будет, если бросить курить

В Украине власти активно борются с курением. Так, еще в июле этого года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает запрет на курение в общественных местах.

Он касается курения в переходах, ресторанах, на детских площадках и т.п. В прошлом году количество курильщиков в мире достигло рекордного уровня — 1,1 млрд человек. Многие задумываются над тем, что будет, если бросить курить, и как правильно это сделать.

Подробная информация о том, как курение влияет на твое здоровье и психологическое состояние — в материале.

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О вреде курения нам говорят с детства. В детском саду, школе, дома, по телевизору. Однако количество курильщиков в Украине растет.

В этом году, скорее всего, это связано с ментальным состоянием и ситуацией в стране. Так считает психолог Наталья Карпенко.

По ее словам, люди считают, что после выкуренной сигареты улучшится их самочувствие и психическое состояние.

— Война оказала большое влияние на психоэмоциональное состояние украинцев. У многих людей появилось постоянное чувство апатии, стресса, тревожности. Она обострила множество психических заболеваний. На фоне этого возросло количество курильщиков, — объясняет эксперт.

Это касается не только сигарет, но и электронных сигарет, айкосов и других курительных устройств. Однако курение — это кратковременное удовольствие, оно не может решить ментальные проблемы или бороться со стрессом.

Что происходит с организмом, если бросить курить

Семейный врач Мария Подлеснюк объяснила, что происходит в организме после отказа от курения. По ее словам, если ты бросишь эту привычку уже сегодня, то завтра тебе станет лучше.

Через 20 минут после того, как ты бросишь курить, снижается спазм сосудов, соответственно нормализуется артериальное давление.

Через 10 часов восстановится уровень кислорода в крови.

Через 48 часов улучшатся вкусовые и обонятельные ощущения.

А уже через 9 месяцев улучшается работа легких.

В общем, отказ от курения позволит снизить риски для репродуктивной системы – импотенция у мужчин и трудности с тем, чтобы забеременеть и выносить здорового доношенного ребенка, у женщин.

Кроме того, бросив эту привычку, вы уменьшаете риски для ваших родных заболеть болезнями, которые вызывает пассивное курение.

Для того, чтобы бросить курить, в медицине используют никотин-заместительную терапию.

Курильщикам накладывают никотиновый пластырь и пользуются никотиновым спреем (если тяга к сигаретам очень сильная).

Также выписывают препарат Чампикс, ослабляющий симптомы отмены и снижающий удовольствие от курения.

Что будет, если бросить курить, и как изменится вес

Если ты боишься бросить курить из-за того, что наберешь вес, то не волнуйся. Низкий аппетит связан с расстройствами пищеварительной системы, вызванной курением, — объясняет врач.

Поэтому люди, отказавшиеся от сигарет, набирают вес. Но обычно это несколько кг. Вес нормализуется через 6 месяцев.

Однако изменения веса можно избежать. Перед тем как бросать курить, продумай свое питание и позаботься о физической активности.

Что будет, если резко бросить курить

Провизор Анна Тарасенко считает, что резкий отказ от никотина влияет на психологическое состояние. Для того, чтобы бросить курить навсегда, нужно перетерпеть первое время без сигарет.

— В первые дни, а иногда недели, у вас может возникнуть синдром отмены. Это реакция организма на то, что он больше не получает никотин. Похожее состояние испытывают наркоманы. Но немного перетерпев, вы будете ощущать облегчение, — говорит эксперт.

Как бросить курить и почему так сложно это сделать

Сейчас в обществе довольно часто романтизируют курение. Мы можем увидеть романтизацию во многих фильмах, видеоклипах, фото в Instagram.

Глядя на то, как другие получают удовольствие от этого процесса, бросить курить достаточно сложно.

Чтобы повысить свои шансы навсегда отказаться от привычки, нужно, прежде всего, понять сам механизм зависимости. Так считает психолог Наталья Карпенко.

Выбросить пачку в помойку не так уж трудно, но нужна сила воли (и множество других обстоятельств), чтобы сдерживать себя от рецидива, — отметила психолог.

И невозможно говорить о том, как настроиться на отказ от вредной привычки, без разговора о дофамине — одной из главных причин любой зависимости.

Именно с ней вам придется вести неравное сражение, а не с табаком в бумажной обертке.

Дофамин — сильный нейромедиатор. Это такие биологически активные химические вещества, передающие информацию между нейронами.

Дофамин выделяется в зонах, отвечающих за эмоции. Вопреки расхожему мнению, это не гормон удовольствия, а важная часть системы поощрения и вознаграждения нашего мозга.

Именно он заставляет нас испытывать удовольствие, побуждает к тому или иному действию, даже если оно наносит вред — например, затянуться сигаретой.

Каждая сигарета приводит к выделению дофамина. Бросая курить, вы лишаете свой мозг источника удовольствия, довольно легкодоступного.

В это время он перестает быть вашим другом и на время становится требовательным ребенком, который просит еще сладкого.

Поэтому и вести себя нужно соответствующим образом: не потакать его капризам.

Как бросить курить: практические советы

Напоминай себе, почему ты бросаешь курить. Почаще думай о том, какую пользу для здоровья это принесет.

Избегай обстоятельств, при которых раньше тянулся за сигаретой. Даже если ты нервничаешь на работе, лучше откажись от выхода на перекур с коллегами.

Меньше волнуйся. Теперь, когда ты знаешь, что за механизмами зависимости стоит всего лишь голодный мозг – тебе легче олицетворять врага.

Будь готов/-а к неудаче. Не сдавайся, даже если сорвался/-лась и закурил/-ла снова. Пусть с десятой или сотой попытки, но у тебя все получится.

Не вини себя за провал. Лучше избегать любых негативных эмоций, заставляющих тебя отчаяться. Чувство вины – плохой помощник.

Теперь ты знаешь о том, что курение не может побороть стресс. Чтобы избавиться от него, нужно заботиться о своем ментальном здоровье.

На долю украинских женщин выпало немало стресса и переживаний, однако они умеют с гордостью преодолевать все трудности и возвращаться к жизни.

Мы рассказали истории украинок, которые вдохновляют. Они нашли силы побороть все препятствия во время войны и успешно сочетать материнство, личное развитие и работу.

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