Почни вже зараз. Що буде, якщо кинути палити

В Україні влада активно бореться з курінням. Так, ще в липні цього року Верховна Рада ухвалила закон, в якому йдеться про заборону паління у громадських місцях.

Він стосується куріння у переходах, ресторанах, на дитячих майданчиках тощо. Минулого року кількість курців у світі досягла рекордного рівня — 1,1 млрд людей.

Багато з них задумуються над тим, що буде, якщо кинути палити, і як правильно це зробити.

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Докладна інформація про те, як куріння впливає на твоє здоров’я і психологічний стан — у матеріалі.

Про шкоду куріння нам говорять з дитинства. У дитячому садочку, школі, вдома, у соцмережах.

Однак кількість курців в Україні зростає.

Цьогоріч, швидше за все, це пов’язано із ментальним станом та ситуацію в країні. Так вважає психолог Наталія Карпенко.

За її словами, люди вважають, що після викуреної сигарети зміняться психічні та поведінкові розлади, покращиться самопочуття.

— Війна дуже вплинула на психоемоційний стан українців. У багатьох людей з’явилося постійне відчуття апатії, стресу, тривожності. Вона загострила безліч психічних хвороб. На фоні цього зросла кількість курців, — пояснює експертка.

Це стосується не тільки сигарет, а й електронних цигарок, айкосів та інших пристроїв для куріння.

Однак паління — це короткочасне задоволення, воно не може розв’язати ментальні проблеми або боротися зі стресом.

Що відбувається з організмом, якщо кинути палити

Сімейний лікар Марія Підлеснюк пояснила, що відбувається в організмі після відмови куріння.

За її словами, якщо ти кинеш цю звичку вже сьогодні, то на завтра тобі стане краще.

Через 20 хвилин після того, як ти кинеш курити, знизиться спазм судин, відповідно, нормалізується артеріальний тиск.

Через 10 годин відновиться рівень кисню в крові.

Через 48 годин покращаться смакові та нюхові відчуття.

А вже через 9 місяців покращиться робота легень.

Загалом відмова від куріння дозволить знизити ризики для репродуктивної системи – імпотенція у чоловіків і труднощі із тим, щоб завагітніти та виносити здорову доношену дитину у жінок.

Окрім того, кинувши цю звичку, ви зменшуєте ризики для ваших рідних захворіти на хвороби, які спричиняє пасивне куріння.

Для того, щоб кинути палити, у медицині використовують нікотин-замісну терапію.

Курці накладають нікотиновий пластир та користуються нікотиновим спреєм (якщо тяга до сигарет дуже сильна).

Також виписують препарат Чемпікс, який послаблює симптоми відміни та знижує задоволення від куріння.

Що буде, якщо кинути палити, і як зміниться вага

Якщо ти боїшся кинути палити через те, що набереш вагу, то не хвилюйся. Низький апетит пов’язаний із розладами травної системи, спричинений палінням, — пояснює лікар.

Через це люди, які відмовилися від цигарок, набирають вагу. Але зазвичай, це декілька кг.

Вага нормалізується через 6 місяців. Однак зміни ваги можна уникнути.

Перед тим, як кидати палити, продумай своє харчування та подбай про фізичну активність.

Що буде, якщо різко кинути палити

Провізор Анна Тарасенко вважає, що різка відмова від нікотину впливає на психологічний стан. Для того, аби кинути палити назавжди, потрібно перетерпіти перший час без сигарет.

— У перші дні, а іноді, тижні, у вас може виникнути синдром відміни. Це реакція організму на те, що він більше не отримує нікотин. Схожий стан відчувають наркомани. Але трошки перетерпівши, ви будете відчувати полегшення, — сказала експертка.

Як кинути палити та чому так складно це зробити

Зараз у суспільстві досить часто романтизують паління. Ми можемо побачити романтизацію у багатьох фільмах, відеокліпах, фото в Instagram.

Дивлячись, як інші отримують задоволення від цього процесу, кинути палити доволі складно.

Щоб підвищити свої шанси назавжди відмовитися від звички, потрібно перш за все зрозуміти сам механізм залежності. Так вважає психологиня Наталія Карпенко.

Викинути пачку у смітник не так уже й важко, але потрібна гарна сила волі (та безліч інших обставин), щоб стримувати себе від рецидиву, — зазначила психологиня.

І неможливо розповісти, як налаштуватися на відмову від шкідливої звички без розмови про дофамін – одну з головних причин будь-якої залежності.

Саме з ним вам доведеться вести нерівний бій, а не з тютюном у паперовій обгортці.

Дофамін — сильний нейромедіатор. Це такі біологічно активні хімічні речовини, які передають інформацію між нейронами.

Дофамін виділяється у зонах, що відповідають за емоції.

Всупереч поширеній думці, це не гормон задоволення, а важлива частина системи заохочення і винагороди нашого мозку.

Саме він змушує нас відчувати задоволення, спонукає до тієї чи іншої дії, навіть якщо вона завдає шкоди – наприклад, затягнутися цигаркою.

Кожна сигарета призводить до виділення дофаміну. Кидаючи палити, ви позбавляєте свій мозок джерела задоволення, яке доволі легкодоступне.

У цей час він припиняє бути вашим другом і на якийсь час стає вимогливою дитиною, яка просить ще солодкого. Тому і поводитись потрібно відповідно: не потурати його примхам.

Як кинути палити: практичні поради

Нагадуй собі, чому ти кидаєш палити. Частіше думай про те, яку користь для здоров’я це принесе.

Уникай обставин, в яких раніше тягнувся/-лась за сигаретою. Навіть якщо ти перенервував/-ла на роботі, краще відмовся від виходу на перекур з колегами.

Менше хвилюйся. Тепер, коли ти знаєш, що за механізмами залежності стоїть усього лише “голодний” мозок – тобі легше персоніфікувати ворога.

Будь готовим до невдачі. Не здавайся, навіть якщо зірвався і закурив знову. Нехай із десятої або сотої спроби, але у тебе все вийде.

Не звинувачуй себе за провал. Краще уникати будь-яких негативних емоцій, які змушують тебе зневіритись. Почуття провини – поганий помічник.

Тепер ти знаєш про те, що куріння не може побороти стрес. Аби його позбутися, треба піклуватися про своє ментальне здоров’я. На долю українських жінок випало чимало стресу та переживань, однак вони вміють з гордістю долати всі труднощі й повертатися до життя.

Ми розповіли історії українок, які надихають. Вони знайшли у собі сили побороти усі перешкоди під час війни та поєднати материнство, особистий розвиток і роботу.

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