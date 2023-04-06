Главный страх детства: что будет, если намочить Манту

Вопрос, который нам не дает покоя с детства, — что будет, если намочить Манту. После пробы Манту многие из нас находились под пристальным присмотром родных и школьных врачей.

Самое главное — при походе в душ закрывать рукой место прививки, или вообще не мыться несколько дней подряд. Но так ли опасна проба Манту при взаимодействии с водой? Что будет, если намочить Манту — читай в материале.

Проба Манту: мочить или не мочить

Семейный врач Елена Акуленко отмечает, что в детстве она часто слышала одно неизменное правило: намочишь Манту — след от прививки увеличится в размерах и тебе ошибочно диагностируют туберкулез.

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Но по словам врача, если намочить Манту — ничего страшного не случится.

Прививка Манту (или туберкулиновая проба) — это диагностическая прививка, которая нужна для того, чтобы определить: есть в вашем организме инфекция туберкулеза или нет.

Принцип действия Манту такой:

под кожу вводится безопасное вещество, которое организм воспринимает как туберкулезную палочку;

если организм еще не знаком с инфекцией — реакции на вещество не будет;

если инфекция уже попадала в организм, иммунная система узнает вещество, и бросит к атакованной зоне лимфоциты;

на месте прививки образуются отек и покраснение;

увидев такую реакцию, врач понимает, что пациент — носитель инфекции (возможно, в спящей форме).

Что будет, если намочить Манту: принцип действия

По словам врача, сыворотка вводится под кожу, при купании или мытье рук вода не проникает так глубоко, чтобы смешаться с сывороткой.

Поэтому, можно сделать вывод, что вода никак не влияет на результат прививки.

Я скажу больше: ни в одной стране мира, кроме постсоветских стран, врачи, делающие пробу Манту, не запрещают мочить место прививки.

Есть другой нюанс. Место прививки нельзя:

тереть;

чесать;

активно массировать.

Поэтому, мочалка и полотенце, которыми пользуются, принимая душ, могут действительно навредить: вызвать раздражение, которое ошибочно примут за положительную реакцию.

Поэтому правильнее не запрещать мочить, а предупреждать, что намоченное место прививки нужно аккуратно промокнуть салфеткой, а не вытирать.

А вот о том, что вредно натирать место прививки рукавом, ручкой сумки и т.п. обычно не предупреждают — а зря!

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