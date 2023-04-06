Головний страх дитинства: що буде, якщо намочити Манту

Питання, яке нам не дає спокою з дитинства — що буде, якщо намочити Манту. Після проби Манту багато хто з нас знаходився під пильним наглядом рідних та шкільних лікарів.

Найголовніше — при поході в душ закривати іншою рукою місце щеплення, або взагалі не митися кілька днів поспіль. Але чи насправді така небезпечна проба Манту у взаємодії з водою? Що буде, якщо намочити Манту — читай у матеріалі.

Проба Манту: мочити чи не мочити

Сімейний лікар Олена Акуленко зазначає, що в її дитинстві вона часто чула одне незмінне правило: намочиш Манту — слід від щеплення збільшиться у розмірах, і тобі помилково діагностують туберкульоз.

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Але, за словами лікаря, якщо намочити Манту — не буде нічого страшного.

Щеплення Манту (або туберкулінова проба) — це діагностичне щеплення, яке потрібне для того, щоб визначити: є у вашому організмі інфекція туберкульозу чи немає.

Принцип дії Манту такий:

під шкіру вводиться безпечна речовина, яку організм сприймає як туберкульозну паличку;

якщо організм ще не знайомий з інфекцією — реакції на речовину не буде;

якщо інфекція вже потрапляла в організм, імунна система дізнається про речовину, і кине в атаковану зону лімфоцити;

на місці щеплення утворюється набряк та почервоніння;

побачивши таку реакцію, лікар розуміє, що пацієнт — носій інфекції (можливо, у сплячій формі).

Що буде, якщо намочити Манту: принцип дії

За словами лікаря, сироватка вводиться під шкіру, при купанні чи миття рук вода не проникає так глибоко, щоб змішатись із сироваткою. Тому можна зробити висновок, що вода ніяк не впливає на результат щеплення.

— Я скажу більше: у жодній країні світу, окрім пострадянських країн, лікарі, які роблять пробу Манту, не забороняють мочити місце щеплення.

Є інший нюанс. Місце щеплення не можна:

терти;

чухати;

активно масажувати.

Тому мочалка і рушник, якими користуються, приймаючи душ, можуть справді нашкодити: викликати подразнення, яке помилково сприймуть за позитивну реакцію.

Тому правильніше не забороняти мочити, а попереджати, що намочене місце щеплення потрібно акуратно промокнути серветкою, а не витирати.

А ось про те, що шкідливо натирати місце щеплення рукавом, ручкою сумки тощо, зазвичай не попереджають — а дарма!

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