Понадобится и не раз: что купить в базовый летний гардероб

Базовый гардероб — это то, к чему пришло человечество за последние 5-10 лет. Это и об уменьшенных расходах на одежду, и о возможности одеться красиво на любое событие. Базовые вещи действительно делают чудеса, ведь составив гардероб из 10-15 таких вещей можно комбинировать их десятками способов.

А что добавить в летний базовый гардероб, чтобы носить вещи не сезон, а несколько лет? Какие вещи летнего гардероба будут оставаться в тренде, по крайней мере, еще 2-3 года? Об этом рассказал Vogue.

Базовый летний гардероб: что в него добавить

Наши покупки одежды делятся на две категории: то, что мы планируем носить часто и долго, а еще то — что нужно нам здесь и сейчас, для удовлетворения мгновенной потребности. Так что в базовом сдержанном гардеробе могут заваляться какие-то блестящие фиолетовые туфли.

Но стоит помнить, что минимализм никогда не выйдет из моды! Меньше, проще и сдержаннее — девиз, который сделает стильным любой твой образ.

Чаще всего базовый летний гардероб состоит из следующих вещей: футболки оверсайз базовых цветов, легкие брюки, джинсовая юбка, атласная юбка, несколько рубашек разного кроя, платья-разлетайки, сарафан из прошвы и т.д.

А что такого можно добавить в летний гардероб, чтобы его немного разнообразить и носить еще 2-3 года точно?

Шелковые шорты

Такой элегантный низ желательно белого/черного/молочного или светло-коричневого цвета разнообразит обычные выходы. Их можно будет одеть для прогулки по городу или на купальник. Лет пять одежда в бельевом стиле не сдает позиций.

Мягкие балетки

Да, когда-то стандартная школьная обувь будет модной еще не один сезон. Если выбрать чёрные кожаные балетки, их можно будет сочетать с любым образом. Это универсальная вещь для твоего гардероба. Но самыми модными сейчас являются красные балетки.

Белая базовая футболка

Ни один гардероб не обходится без белой футболки. Это универсальный верх, который можно легко соединить с чем-угодно: платьями, юбками, брюками, джинсами, комбинезонами и т.д. Выбирай только из плотного хлопка, свободного кроя.

Большая кожаная сумка

Вместительная сумка обязательно должна быть в твоем гардеробе. Она подойдет для работы и обучения, шопинга и даже деловых выходов. Черная/коричневая сумка простой формы желательно из кожи прекрасно дополнит демисезонный гардероб.

Оверсайз рубашка

Оверсайз рубашки были популярны, кажется, всегда. Их легко комбинировать, они становятся простым ответом на вопрос: Что надеть? Рубашки многофункциональны, ведь их можно наслаивать, надевать на купальник, носить в деловых и обыденных образах.

Выбирай белые, голубые, молочные, изготовленные из хлопка.

Черные солнцезащитные очки

Базовые черные очки с качественным затемнением и с крепкой оправой прослужат тебе не одно лето и осень. Они будут дополнять образы и легко подходить к большинству из них. Один раз в несколько лет стоит потратиться на такие, или заказать несколько разных пар на китайских сайтах.

Легкие штаны

Еще одна отличная летняя база на любую погоду — это летние легкие штаны. Они не должны быть обтягивающими. Лучше выбирать черные, белые или молочные штаны. Они будут сочетаться как с обтягивающим верхом, так и с рубашками.

Майка

Обычная белая майка должна быть в твоем гардеробе на лето. Можно выбрать хлопковую или в рубчик. Она становится основой многослойных образов или самостоятельным элементом гардероба в жаркие дни.

Вьетнамки

Казалось бы, какие вьетнамки в базовом гардеробе? Но обычные (но качественные!) вьетнамки черного цвета нужно иметь на все случаи жизни. А пиком моды являются вьетнамки со шпилькой.

Крабик

К нам пришло что-то из 1980-х годов! На самом деле, крабики для волос — оптимальный головной убор, который можно носить на сумке. Они могут быть массивными, с необычными узорами или максимально простыми по дизайну. Популярными в этом году стали крабики-цветы.

