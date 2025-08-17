Знадобиться і не раз: що докупити у базовий літній гардероб

Базовий гардероб — це те, до чого прийшло людство за останні 5-10 років. Це і про зменшені витрати на одяг, і про можливість вдягтися гарно на будь-яку подію. Базові речі насправді роблять дива, адже склавши гардероб з 10-15 таких речей можна комбінувати їх десятками способів.

А що додати у літній базовий гардероб, аби носити речі не сезон, а кілька років? Які речі літнього гардеробу залишатимуться в тренді принаймі ще 2-3 роки? Про це розповів Vogue.

Базовий літній гардероб: що в нього додати

Наші покупки одягу загалом діляться на дві категорії: те, що ми плануємо носити часто і довго, а ще те — що потрібно нам тут і зараз, для задоволення миттєвої потреби. Тож у базовому стриманому гардеробі можуть залежатися якісь блискучі фіолетові туфлі.

Та слід пам’ятати, що мінімалізм ніколи не вийде з моди! Менше, простіше та стриманіше — девіз, який зробить стильним будь-який твій образ.

Найчастіше базовий літній гардероб складається з таких речей: футболки оверсайз базових кольорів, легкі штани, джинсова спідниця, атласна спідниця, кілька сорочок різного крою, сукні-розлітайки, сарафан з прошви тощо.

А що такого можна додати в літній гардероб, аби його трохи урізноманітнити і носити ще 2-3 роки точно?

Шовкові шорти

Такий елегантний низ бажано білого/чорного/молочного чи світло-коричневого кольору урізноманітнить повсякденні виходи. Їх можна буде вдягнути для прогулянки містом, чи на купальник. Років п’ять одяг у білизняному стилі не здає позицій.

Мʼякі балетки

Так, колись стандартне шкільне взуття ще буде модним не один сезон. Якщо вибрати чорні шкіряні балетки, їх можна буде поєднувати з будь-яким образом. Це універсальна річ для твого гардеробу. Та наймоднішими нині є червоні балетки.

Біла базова футболка

Жоден гардероб не обходиться без білої футболки. Це універсальний верх, який можна легко поєднати з будь-чим: сукнями, спідницями, штанами, джинсами, комбінезонами тощо. Вибирай лише зі щільної бавовни, вільного крою.

Велика шкіряна сумка

Містка сумка обов’язково має бути у твоєму гардеробі. Вона підійде для роботи і навчання, шопінгу і навіть ділових виходів. Чорна / коричнева сумка простої форми бажано зі шкіри чудово доповнить демісезонний гардероб.

Оверсайз сорочка

Оверсайз сорочки були популярними, здається, завжди. Їх легко комбінувати, вони стають простою відповіддю на запитання: Що вдягнути? Сорочки багатофункціональні, адже їх можна нашаровувати, вдягати на купальник, носити у ділових і повсякденних образах.

Вибирай білі, блакитні, молочні, що виготовлені з бавовни.

Чорні сонцезахисні окуляри

Базові чорні окуляри з якісним затемненням і з міцною оправою прослужать тобі не одне літо та осінь. Вони доповнюватимуть образи і легко підходитимуть до більшості з них. Один раз на кілька років варто витратитися на такі, або ж замовити кілька різних пар на китайських сайтах.

Легкі штани

Ще одна чудова літня база на будь-яку погоду — це літні легкі штани. Вони не мають бути обтислими. Найкраще вибирати чорні, білі чи молочні штани. Вони поєднуватимуться як з обтислим верхом, так і з сорочками.

Майка

Звичайна біла майка має бути у твоєму гардеробі на літо. Можна вибрати бавовняну або в рубчик. Вона стає основою багатошарових образів чи самостійним елементом гардероба у спекотні дні.

Вʼєтнамки

Здавалося б, які вʼєтнамки у базовому гардеробі? Та звичайні (але якісні!) вʼєтнамки чорного кольору потрібно мати на всі випадки життя. А піком моди є вʼєтнамки зі шпилькою.

Крабик

До нас завітало щось із 1980-х років! Насправді, крабики для волосся — оптимальний головний убір, який можна носити на сумці. Вони можуть бути масивними, з незвичними візерунками чи максимально простими за дизайном. Популярними цьогоріч стали крабики-квітки.

