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Піду краще в кросівках: чому жінки стали рідше носити підбори

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 02 Серпня 2025, 13:30
жінки рідше носять підбори
Фото Pexels

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