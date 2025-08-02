Піду краще в кросівках: чому жінки стали рідше носити підбори

Чи помітила ти, наскільки рідше ми стали кудись виходити на підборах? Тепер може здаватися, що підбори та шпильки ми частіше носити у підлітковому віці та в університет, ніж зараз! Куди змістився пріоритет жінок за останнє десятиліття і чи є ця тенденція здоровою? Роздумуємо в матеріалі.

Чому жінки стали рідше носити підбори

Найчастіше сьогодні для нас має трапитися ну щось таке, аби піти на подію у підборах. Дні народження, весілля та інші свята усе частіше обходяться кедами, босоніжками чи іншим взуттям на пласкій підошві.

Хоча ще десятиліття тому жінки “літали” на роботу на шпильках, керували автомобілем і ходили так на свята та побачення. Що змінилося?

Бажання комфорту перемагає. У блозі Skvot взялися аналізувати, що ще мало вплив на нашу відмову від шпильок. Нагадаємо, що все почалося з чоловіків — так, саме вони вигадали підбори та були першими, хто їх носив. Спершу це були вершники, потім — королі, аристократи… Та пізніше взуття з підвищенням перекочувало до жіночого гардероба.

Тож підбори не завжди асоціювалися із сексуальністю, а мали практичне значення. До слова, шпильки також придумав чоловік — дизайнер Dior Роже Вів’є. Він заохочував жінок, аби вони завжди носили таке взуття. Пізніше й інші відомі дизайнери долучилися до створення шпильок.

Вплив маскульту

Якщо у твоїй голові на слово “шпильки” з’являється асоціація із сексом, сексуальністю, розкутістю і жіночністю — вітаю, ти теж дивилася Секс і місто. Цей і подібні старі серіали формували не тільки наше сприйняття світу, а й модні звички.

Я витратила 40 тисяч доларів на взуття, і тепер не маю де жити! — казала Керрі Бредшоу у серіалі Секс і місто.

У серіалах заради пари новеньких підборів жінки були ладні на все.

А ще — добре спрацювала реклама. Аби показати сексуальність жінки, там завжди використовувалися підбори. Таку рекламу робили для “чоловічих” товарів: алкоголю, автівок, будматеріалів тощо.

У фільмах 2000-х складно знайти жінку без підборів. У ті часи носіння взуття на шпильках могло навіть допомогти у просуванні кар’єрними сходинками. І це правда, а фільм Диявол носить Прада є цьому підтвердженням.

— Це взуття для моментів, коли ми на сцені. Для амбіцій. Для обкладинок глянцю, червоних доріжок, нагород, переговорних кімнат, судів, парламентів і дебатних трибун. Досить парадоксально — чи, може, й ні — але вже понад 150 років індустрія фетиша бачить у підборах ще й взуття для сексу, — писала журналістка The Guardian.

Підігрівали попит і дизайнери. Адже колись Крістіан Лубутен сказав, що підбори сповільнюють жінку, аби чоловік мав більше часу подивитися на неї.

У ті часи жінки були готові носити шпильки, і водночас кричати від мозолів і болю заради того, аби бути успішними, мати достатньо влади, уваги. Та не зараз. На щастя, нині, аби бути помітною, не потрібно вдаватися до таких знущань із ніг.

Тож нині мізогінна реклама, серіали і навіювання не проходять так легко, як ще 10 років тому. Жінки навчилися ставити на перше місце себе і власний комфорт.

Аби відчувати себе сексуальною тепер необов’язково носити шпильки. Так само абсурдним став факт, що жінка носить шпильки для “домінування й уваги”.

Від туфель починають відмовлятися і великі компанії — жінок більше не змушують носити підбори в офісі, в літаку та інших бізнес-сферах. А негласні правила дрес-коду змінюються у бік комфорту.

Жінки вибирають комфорт

Головними причинами, чому жінки стають рідше носити туфлі на підборах і шпильках, є прийняття себе та своєї сексуальності, прагнення власного комфорту та відсутність потреби когось здивувати.

У такі нестабільні часи бажання комфорту — зрозуміле і ясне. Тож ми намагаємося забезпечити його собі всіма способами. Якщо під кінець дня не болітимуть ноги, не буде мозолів, болю в спині і варикозу — це вже досягнення, тож підбори чекатимуть більшої нагоди, ніж просто робочий день.

Грає роль і мода. Нині все тяжіє до простоти і мінімалізму, тож підбори не вписуються у цей ритм життя. Максимум — туфлі kitten heels з найменшою шпилькою.

Пам’ятаємо і про глибші сенси. Жінка не має щось носити або взувати, аби комусь сподобатися, щось отримати, заслужити похвалу. Все більше жінок і дівчат це розуміють.

Ти можеш носити підбори, а завтра передумати й перейти на кросівки — або навпаки. Жодне з цих рішень не зробить тебе “більшою жінкою” чи “меншою феміністкою”, — пишуть Skvot.

Ще одним трендом останнього часу стали в’язані сумки кроше. Чому жінки віддають перевагу бабусиним сумкам?

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