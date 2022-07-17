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Уберечь себя от негативных космических волн: календарь магнитных бурь на август 2022

Богдана Макалюк, редактор сайта 17 июля 2022, 06:00
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Фото: Unsplash

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