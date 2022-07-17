Уберечь себя от негативных космических волн: календарь магнитных бурь на август 2022

Иногда мы отшучиваемся про свое плохое самочувствие магнитными бурями. Но они действительно имеют воздействие на нас. Мы можем чувствовать усталость, слабость головные боли. Но это не должно портить наши планы.

Календарь магнитных бурь на август 2022

Чтобы правильно построить свои планы и подготовиться к возможному плохому самочувствию, надо знать даты магнитных бурь в августе.

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Первая незначительная магнитная буря ожидается уже 1 августа.

2 и 3 августа возможны незначительные колебания, которые не особо скажутся на самочувствии чувствительных людей.

10 и 11 августа ожидается магнитная буря средней интенсивности. Желательно в эти дни отказаться от алкоголя, вредной и жирной пищи, а также тонизирующих напитков.

С 16 по 22 августа ожидается мощная магнитная буря. В эти даты не рекомендуется делать тяжелую работу.

29 августа — в этот день будет незначительная солнечная активность. Но стоить обратить внимание на свой организм. Если чувствуешь негативные симптомы, то принимай меры по их устранению.

Как защититься от магнитных бурь в августе 2022

Прежде всего нужно следить за питанием и отказаться от вредной еды и алкоголя. Побороть плохое самочувствие поможет здоровый сон и прогулки на свежем воздухе. Также защитится от влияния магнитных бурь помогает контрастный душ, он помогает привести мысли в порядок.

Пока еще на улице середина июля можно успеть сделать многое. Ранее мы рассказывали о лунном календаре удачных дней на июль 2022 года.

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