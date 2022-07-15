Не прячь, а действуй! Трещины на пятках: как от них избавиться в домашних условиях

Трещины на пятках могут стать неприятным и неэстетичным “подарком” как для женщин, так и для мужчин. Особенно остро этот вопрос возникает в сезон босоножек и сандалий.

Как в домашних условиях избавиться от трещин на пятках, рассказывает врач-терапевт общей практики Людмила Сердюк.

Она отмечает: если вовремя не избавиться от этого сначала вроде бы несущественного косметического недостатка, со временем он может стать настоящей проблемой — может дойти до воспаления и сильных болей во время ходьбы.

Как правило, в таких случаях врачи назначают противомикробные лекарственные средства с метилурацилом и витамином B5. Но лучше проблему предупредить, чем лечить ее со временем, когда могут возникнуть осложнения.

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Что необходимо помнить, чтобы кожа на пятках оставалась гладкой и мягкой:

После каждого приема душа необходимо смазывать стопы ног питательным кремом. Нужно выбирать и носить качественную обувь по размеру.

Если же трещины на пятках уже появились — ты можешь их устранить.

Как избавиться от трещин в домашних условиях?

Теплая ванночка с отваром ромашки на 7-10 мин. После ванночки потереть пятки пемзой или специальной пилочкой. В конце процедуры смазать подошвы питательным кремом.

Достаточно горячая ножная ванночка с раствором обычной пищевой соды. Держать ноги 15-20 мин., затем снять огрубевшую кожу пемзой или специальной пилочкой. Смазать питательным кремом.

Следует помнить, что за одну такую ​​процедуру пятки не примут вид как у младенца: нужно постоянно заботиться о своем здоровье и красоте, повторять ванночки и следить за качеством собственной обуви.

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