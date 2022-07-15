Не прячь, а действуй! Трещины на пятках: как от них избавиться в домашних условиях

Трещины на пятках могут стать неприятным и неэстетичным “подарком” как для женщин, так и для мужчин. Особенно остро этот вопрос возникает в сезон босоножек и сандалий.
Как в домашних условиях избавиться от трещин на пятках, рассказывает врач-терапевт общей практики Людмила Сердюк.
Она отмечает: если вовремя не избавиться от этого сначала вроде бы несущественного косметического недостатка, со временем он может стать настоящей проблемой — может дойти до воспаления и сильных болей во время ходьбы.
Она отмечает: если вовремя не избавиться от этого сначала вроде бы несущественного косметического недостатка, со временем он может стать настоящей проблемой — может дойти до воспаления и сильных болей во время ходьбы.
Как правило, в таких случаях врачи назначают противомикробные лекарственные средства с метилурацилом и витамином B5. Но лучше проблему предупредить, чем лечить ее со временем, когда могут возникнуть осложнения.
Если же трещины на пятках уже появились — ты можешь их устранить.
Pexels
Следует помнить, что за одну такую процедуру пятки не примут вид как у младенца: нужно постоянно заботиться о своем здоровье и красоте, повторять ванночки и следить за качеством собственной обуви.
А как избавиться от темных кругов под глазами, мы рассказывали тебе ранее: о причинах и способах решения проблемы читай в материале.
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