Не ховай, а дій! Тріщини на п’ятах: як їх позбутися в домашніх умовах

Тріщини на п’ятах можуть бути неприємним та неестетичним “подарунком”. Особливо гостро це питання постає у сезон босоніжок та оголених ніг.

Як у домашніх умовах позбутися тріщин на п’ятах, розповідає лікарка-терапевтка загальної практики Людмила Сердюк.

Вона зазначає: якщо вчасно не позбутися цього спочатку начебто несуттєвого косметичного недоліку, з часом він може стати справжньою проблемою — може дійти до запалення і сильних болей під час ходьби.

Зазвичай у таких випадках лікарі призначають протимікробні лікарські засоби з метилурацилом і вітаміном В5. Та краще проблемі запобігти, ніж її лікувати з часом, коли можуть виникнути ускладнення.

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Що необхідно пам’ятати, щоб шкіра на п’ятах залишалася гладкою та м’якою:

Після кожного приймання душу необхідно змащувати стопи ніг живильним кремом. Потрібно обирати та носити якісне взуття по розміру.

Якщо ж тріщини на п’ятах уже з’явилися, ти можеш їх усунути.

Як позбутися тріщин в домашніх умовах?

Тепла ванночка з відваром ромашки на 7-10 хв. Після ванночки потерти п’яти пемзою або спеціальною пилкою. В кінці процедури змастити підошви живильним кремом.

Досить гаряча ванночка для ніг з розчином звичайної харчової соди. Тримати ноги 15-20 хв., потім зняти огрубілу шкіру пемзою або спеціальною пилкою. Змастити живильним кремом.

Варто пам’ятати, що за одну таку процедуру п’яти не набудуть вигляду як у немовляти: потрібно постійно дбати про своє здоров’я та красу, повторювати ванночки та слідкувати за якістю свого взуття.

А як позбутися темних кіл під очима, ми розповідали тобі раніше: про причини та способи розв’язання проблеми читай у матеріалі.

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