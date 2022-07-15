Не ховай, а дій! Тріщини на п’ятах: як їх позбутися в домашніх умовах

Тріщини на п’ятах можуть бути неприємним та неестетичним “подарунком”. Особливо гостро це питання постає у сезон босоніжок та оголених ніг.
Як у домашніх умовах позбутися тріщин на п’ятах, розповідає лікарка-терапевтка загальної практики Людмила Сердюк.
Вона зазначає: якщо вчасно не позбутися цього спочатку начебто несуттєвого косметичного недоліку, з часом він може стати справжньою проблемою — може дійти до запалення і сильних болей під час ходьби.
Вона зазначає: якщо вчасно не позбутися цього спочатку начебто несуттєвого косметичного недоліку, з часом він може стати справжньою проблемою — може дійти до запалення і сильних болей під час ходьби.
Зазвичай у таких випадках лікарі призначають протимікробні лікарські засоби з метилурацилом і вітаміном В5. Та краще проблемі запобігти, ніж її лікувати з часом, коли можуть виникнути ускладнення.
Якщо ж тріщини на п’ятах уже з’явилися, ти можеш їх усунути.
Pexels
Варто пам’ятати, що за одну таку процедуру п’яти не набудуть вигляду як у немовляти: потрібно постійно дбати про своє здоров’я та красу, повторювати ванночки та слідкувати за якістю свого взуття.
А як позбутися темних кіл під очима, ми розповідали тобі раніше: про причини та способи розв’язання проблеми читай у матеріалі.
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