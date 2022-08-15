Здоровье и красота

Выпадают волосы от стресса? Рассказываем, помогут ли тебе ампулы, витамины, психолог

Вероника Кононенко, практикантка сайта 15 августа 2022, 18:30
випадіння волосся
Фото: Unsplash

Больше новостей
Як оформити ФОП через Дію
Как зарегистрировать ФЛП онлайн — пошаговая инструкция
історія бійця на псевдо Кот, який отримав поранення на сході
Готов горы перевернуть: история бойца, получившего ранение на Востоке, но стремящегося вернуться в строй
Примусова депортація в Росію - алгоритм дій для повернення в Україну
Принудительная депортация украинцев в Россию: что нужно знать и как действовать, чтобы вернуться
Тайра
Я видела такое, что простые люди и представить не могут: Тайра о пытках, плену и боях за Мариуполь
Смотреть больше

Материалы по теме

історія бійця на псевдо Кот, який отримав поранення на сході
Готов горы перевернуть: история бойца, получившего ранение на Востоке, но стремящегося вернуться в строй
Примусова депортація в Росію - алгоритм дій для повернення в Україну
Принудительная депортация украинцев в Россию: что нужно знать и как действовать, чтобы вернуться
Тайра
Я видела такое, что простые люди и представить не могут: Тайра о пытках, плену и боях за Мариуполь
Что делать, когда исчез свет
Отключили свет в доме: что делать? Спойлер: не свечами едиными

Видео
0:04:22
історія бійця на псевдо Кот, який отримав поранення на сході

Готов горы перевернуть: история бойца, получившего ранение на Востоке, но стремящегося вернуться в строй
0:22:09
Тайра
Я видела такое, что простые люди и представить не могут: Тайра о пытках, плену и боях за Мариуполь
0:03:46
херсон
Надевают пакет на голову и вывозят: как херсонцы спасаются от российской оккупации
0:03:14
мурал
Символ процветающей Украины! Художники создали гигантский мурал украинки на доме Москвы в Вильнюсе
Воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине продлено. Объясняем, до какого числа и что нужно знать
0:04:06
Небачена Азовсталь
Уникальные кадры из жизни во тьме: выставка Невиданная Азовсталь заставила посетителей плакать
0:03:20
Україна в броні
Такие необходимые и втрое дешевле зарубежных! Как украинцы начали производить бронежилеты для ВСУ
0:04:06
В Ірпені відкрили друге модульне містечко для тих, хто втратив житло
Им больше некуда идти — люди обживают второй модульный городок в Ирпене
0:04:06
Як війна впливає на здоров'я українців - люди постаріли на 10 років
Война уже украла у нас десять лет жизни! Как постоянный стресс влияет на здоровье украинцев
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 15 серпня
Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 15 августа
Больше видео
Примусова депортація в Росію - алгоритм дій для повернення в Україну
Читать дальше
Принудительная депортация украинцев в Россию: что нужно знать и как действовать, чтобы вернуться
молочница
Читать дальше
Не закрывай глаза на молочницу! Читай, почему она тебя не отпускает и можно ли расстаться с кандидозом навсегда

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь