Выпадают волосы от стресса? Рассказываем, помогут ли тебе ампулы, витамины, психолог

С началом полномасштабного вторжения многие забыли, что такое хорошее питание без перееданий и недоеданий, тем более — качественный сон и отдых.

Война погрузила нас, украинцев, в тотальное состояние стресса. За два-три месяца многие уже начали собирать “урожаи” от такого образа жизни в виде волос на расческе и по всей квартире.

Они первыми реагируют на все сбои в нашем организме: начинают выпадать и перестают расти.

Для того чтобы отрастить хорошие волосы, организм тратит много ресурсов, а когда их мало, то приоритеты распределения меняются.

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Процесс выпадения можно остановить самостоятельно. Как лечить выпадение волос, рассказала врач-дерматолог Катерина Мельник. Она развеяла все мифы касательно роста волос и посоветовала методы, которые на самом деле работают.

Когда самолечение не поможет?

Тянуть до последнего не стоит, ведь в особо запущенных случаях без помощи трихолога справиться с облысением самостоятельно будет невозможно.

Если ты замечаешь у себя следующие признаки, это сигнал — пора к трихологу:

Стремительное выпадение волос, особенно на тех участках, где уже отросли новые. Выпадают ресницы и брови. Выпадение волос длится более трех месяцев. Боль у корней волос. Зуд и шелушение кожи головы. Появляются округлые очаги выпадения. Общая слабость и усталость в течение дня, нарушение сна.

В последнем случае следует обратиться еще и к семейному врачу, который назначит дополнительные обследования и анализы. Возможно, выпадение волос является признаком более серьезной проблемы.

Большинство случаев у мужчин и женщин, которые столкнулись с проблемой выпадения волос, не столь критичны и запущены, поэтому можно попытаться справиться с этим самостоятельно.

Мифы и легенды: какое лечение выпадение волос не работает

Никотиновая кислота в ампулах

Маркетинг и сарафанное радио не всегда гарантируют результат. Так, втирание в корни волос никотиновой кислоты никак не остановит выпадение волос и не приведет к его росту.

Этот метод не обладает доказанной эффективностью. С большей вероятностью, он вызовет аллергический контактный дерматит и добавит проблем для дальнейшего лечения.

Стрижка выручит?

Популярным мифом, который якобы уменьшает интенсивность выпадения волос, является стрижка. Считается, чем короче стрижка, тем меньше выпадение. Однако это миф.

Екатерина Мельник утверждает, что количество выпавших волос уменьшится лишь визуально, ведь волосы станут короче.

Однако на саму проблему это никак не отразится и никак ее не замедлит. Ибо обрезать волосы — не значит полечить их. Уделять внимание нужно коже головы, где залегают фолликулы.

Комплекс витаминов улучшит ситуацию?

Витамины действительно могут улучшить ситуацию и приостановить выпадение волос. Ведь когда мы перестаем получать их с едой, это отображается на внешности.

Можно помочь своему организму витаминами, пока не наладится питание. Все витаминные комплексы нужно подбирать индивидуально, в соответствии с типом питания и своими потребностями.

Часто проблема может быть в недостаточном количестве витамина D в организме. Врач советует сдать анализ на определение уровня этого витамина в крови.

Если он в дефиците — назначить лечебную дозу, если в норме — профилактическую.

Методы: как остановить выпадение волос

Что на самом деле работает, то это нормализация всех процессов в организме. Ведь все взаимосвязано, и одна проблема влечет за собой другие.

Как остановить выпадение волос:

Следуй данным простым советам. Тебе необходимы:

Полноценное питание.

Достаточный и здоровый сон.

Физическая активность.

Отказ от курения и алкоголя.

Контроль хронических заболеваний.

Стабильное психоэмоциональное состояние.

Это все основа здоровых волос. Никакие маски, процедуры и аптечные средства не подействуют лучше данного комплекса нормализации организма.

Чтобы красиво и эффектно выглядеть, не всегда нужно много денег. К примеру, можно покраситься дома и выглядеть, как после салона красоты. Как покраситься самостоятельно дома, читай в нашем материале.

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