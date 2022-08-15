Випадає волосся від стресу? Що допоможе з цим впоратися: ампули, вітаміни, психолог

З початком повномасштабного вторгнення багато людей забули, що таке хороше харчування без переїдань та недоїдань, а тим більше — якісний сон та відпочинок.

Війна заглибила нас, українців, у тотальний стан стресу. За два-три місяці багато хто вже почав збирати “врожаї” від такого стилю життя у вигляді волосся на гребінці та по всій квартирі.

Воно першим реагує на всі збої в нашому організмі: починає випадати й перестає рости.

Щоб відростити гарне волосся, організм витрачає багато ресурсів, а коли їх замало, то пріоритет розподілу змінюється.

Процес випадіння можна зупинити. Як лікувати випадіння волосся, розповіла лікарка-дерматологиня Катерина Мельник. Вона розвіяла всі міфи щодо росту волосся й порадила дійсно дієві методи.

Коли самолікування не допоможе?

Зволікати не варто, адже в особливо запущених випадках без допомоги трихолога впоратися з облисінням самостійно буде неможливо.

Якщо ти помічаєш у себе такі ознаки, то це сигнал — час до трихолога:

Стрімке випадіння волосся, особливо на тих ділянках, де вже відросло нове. Випадають вії та брови. Випадіння волосся триває більш ніж три місяці. Біль біля коренів волосся. Свербіж та лущення шкіри голови. З’являються округлі вогнища випадіння. Загальна слабкість та втома протягом дня, порушення сну.

В останньому випадку варто звернутися ще й до сімейного лікаря, який призначить додаткові обстеження й аналізи. Можливо, випадіння волосся є ознакою серйознішої проблеми.

Більшість випадків у чоловіків та жінок, які зіштовхнулися з проблемою випадіння волосся, не надто критичні й запущені, тож можна спробувати впоратися з цим самостійно.

Міфи та легенди: яке лікування випадіння волосся не працює

Нікотинова кислота в ампулах

Маркетинг та сарафанне радіо не завжди гарантують дієвий результат. Так, втирання у коріння волосся нікотинової кислоти ніяк не зупинить випадіння волосся й не призведе до його росту.

Цей метод не має доведеної ефективності. З більшою імовірністю він викличе алергічний контактний дерматит і додасть проблем для подальшого лікування.

Стрижка врятує?

Популярним міфом, який нібито зменшує інтенсивність випадіння волосся, є стрижка. Вважається, чим коротша стрижка, тим менше випадіння. Однак це міф.

Катерина Мельник стверджує, що кількість волосся, яке випало, зменшиться лише візуально, адже волосся стане коротшим.

Однак на саму проблему це ніяк не вплине і не сповільнить процес. Бо обрізати волосся — не означає полікувати його. Приділяти увагу треба шкірі голови, де залягають фолікули.

Комплекс вітамінів допоможе?

Вітаміни дійсно можуть покращити ситуацію і призупинити випадіння волосся. Адже коли ми перестаємо отримувати їх з їжею, це позначається візуально.

Можна допомогти своєму організму вітамінами, допоки не налагодиться харчування. Всі вітамінні комплекси треба підбирати індивідуально, відповідно до типу харчування та власних потреб.

Часто проблема може бути в недостатній кількості вітаміну D в організмі. Лікарка радить здати аналіз на визначення рівня цього вітаміну в крові.

Якщо він в дефіциті — призначити лікувальну дозу, якщо в нормі — профілактичну.

Методи: як зупинити випадіння волосся

Що справді працює, то це нормалізація усіх процесів в організмі. Адже все взаємопов’язане, й одна проблема веде за собою інші.

Як зупинити випадіння волосся:

Дотримуйся цих простих порад. Тобі необхідне:

Повноцінне харчування.

Достатній та здоровий сон.

Фізична активність.

Відмова від куріння та алкоголю.

Контроль хронічних хвороб.

Налагодження психо-емоційного стану.

Це все основа здорового волосся. Жодні маски, процедури та аптечні засоби не подіють краще за цей комплекс нормалізації організму.

Щоб гарно та ефектно виглядати, не завжди треба багато грошей. До прикладу, можна пофарбуватися вдома і виглядати, як після салону краси. Як пофарбуватися самостійно вдома, читай у нашому матеріалі.

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