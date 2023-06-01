Чтобы процедура была действенной и не вызвала раздражения кожи: как подготовиться к лазерной эпиляции

Лазерная эпиляция — одна из самых популярных процедур, помогающих избавиться от волос на теле в долгосрочной перспективе.
Однако для того чтобы эпиляция была действительно эффективной, необходимо прислушаться к советам специалистов. Как подготовиться к лазерной эпиляции — читай в материале.
По словам мастера лазерной эпиляции Алины Боковой, подготовка к процедуре не менее важна, чем сеанс.
Если все делать правильно, эпиляция будет действовать только положительно:
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