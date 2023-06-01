Чтобы процедура была действенной и не вызвала раздражения кожи: как подготовиться к лазерной эпиляции

Лазерная эпиляция — одна из самых популярных процедур, помогающих избавиться от волос на теле в долгосрочной перспективе.

Однако для того чтобы эпиляция была действительно эффективной, необходимо прислушаться к советам специалистов. Как подготовиться к лазерной эпиляции — читай в материале.

Как подготовиться к лазерной эпиляции и зачем она вообще нужна

По словам мастера лазерной эпиляции Алины Боковой, подготовка к процедуре не менее важна, чем сеанс.

Если все делать правильно, эпиляция будет действовать только положительно:

удаляет волосы на длительный срок;

процедура безопасна;

проходит безболезненно и комфортно;

не оставляет порезов, раздражений;

простая подготовка и уход.

При этом на результат процедуры влияют следующие факторы:

дисциплина;

соблюдение всех назначенных врачом интервалов в курсе;

соблюдение всех рекомендаций;

правильная подготовка к процедуре, которая влияет на эффективность.

Как подготовиться к лазерной эпиляции: пошаговая инструкция

За три недели до визита следует убрать со своей полочки депилятор, воск, сахарную пасту, пинцет, депиляционный крем и средства для автозагара. Просто замени все методы удаления волос на самое обычное бритье. Оно не разрушает корни волос, делает волосок более крепким, благодаря чему лазер лучше разрушает волосяные фолликулы. За две недели до процедуры позаботься, чтобы кожа не подвергалась воздействию прямых солнечных лучей. С качественным солнцезащитным средством городской загар — не проблема, а вот от солнечных ванн на пляже и солярия лучше отказаться. За три дня до сеанса не используй спиртосодержащие средства на участках кожи, где будет проводиться процедура. Так ты избавишься от неприятных ощущений во время сеанса и вероятного раздражения. За несколько часов до сеанса следует тщательно выбрить участок, на котором планируется лазерная эпиляция. Это позволит сделать процедуру более комфортной, а результат — лучше.

Лазерная эпиляция: уход после процедуры

Три дня после процедуры исключи горячую ванну, горячий душ, посещение бассейна, сауны, бани, спортзал. Не загорай в течение двух недель после процедуры. Между процедурами пользуйся только бритвенным станком. В течение трех суток не используй спиртосодержащие средства в зоне проведения лазерной эпиляции. При покраснении обрабатываемых участков в течение трех суток используй успокаивающие и увлажняющие крема.

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