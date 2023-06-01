Аби процедура була дієвою та не викликала подразнення шкіри: як підготуватися до лазерної епіляції

Лазерна епіляція — одна із найпопулярніших процедур, які допомагають позбутися волосся на тілі в довгостроковій перспективі.

Однак для того, щоб епіляція була справді дієвою, необхідно дослухатися до порад фахівців. Як підготуватися до лазерної епіляції — читай в матеріалі.

Як підготуватися до лазерної епіляції та навіщо вона взагалі

За словами майстрині лазерної епіляції Аліни Бокової, підготовка до процедури не менш важлива, ніж сеанс.

Якщо все робити правильно, епіляція діятиме тільки позитивно:

видаляє волосся на довгий строк;

процедура безпечна;

проходить безболісно та комфортно;

не залишає порізів, подразнень;

проста підготовка та догляд.

При цьому, на результат процедури впливають такі фактори:

дисципліна;

дотримання всіх призначених лікарем інтервалів у курсі;

дотримання всіх рекомендацій;

правильна підготовка до процедури, яка впливає на ефективність.

Як підготуватися до лазерної епіляції: покрокова інструкція

За три тижні до візиту варто прибрати зі своєї полички депілятор, віск, цукрову пасту, пінцет, депіляційний крем і засоби для автозасмаги. Просто заміни всі методи видалення волосся на звичайнісіньке гоління. Воно не руйнує коріння волосся, робить волосину міцнішою, завдяки чому лазер краще руйнує волосяні фолікули. За два тижні до процедури подбай, щоб шкіра не піддавалася впливу прямих сонячних променів. З якісним сонцезахисним засобом міська засмага — не проблема, а от від сонячних ванн на пляжі та солярію краще відмовитися. За три дні до сеансу не використовуй спиртовмісні засоби на тих ділянках шкіри, де буде проводитись процедура. Так ти позбудешся неприємних відчуттів під час сеансу та ймовірного подразнення. За кілька годин до сеансу слід ретельно поголити ділянку, на якій планується лазерна епіляція. Це дозволить зробити процедуру комфортнішою, а результат — кращим.

Лазерна епіляція: догляд після процедури

Три дні після процедури виключи гарячу ванну, гарячий душ, відвідування басейну, сауни, бані, спортзалу. Не засмагай протягом двох тижнів після процедури. Між процедурами користуйся тільки станком для гоління. Протягом трьох діб не користуйся спиртовмісними засобами в зоні проведення лазерної епіляції. У разі почервоніння оброблюваних ділянок протягом трьох діб використовуй креми, які заспокоюють та зволожують шкіру.

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