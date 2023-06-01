Аби процедура була дієвою та не викликала подразнення шкіри: як підготуватися до лазерної епіляції

Лазерна епіляція — одна із найпопулярніших процедур, які допомагають позбутися волосся на тілі в довгостроковій перспективі.
Однак для того, щоб епіляція була справді дієвою, необхідно дослухатися до порад фахівців. Як підготуватися до лазерної епіляції — читай в матеріалі.
За словами майстрині лазерної епіляції Аліни Бокової, підготовка до процедури не менш важлива, ніж сеанс.
Якщо все робити правильно, епіляція діятиме тільки позитивно:
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