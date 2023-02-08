Здоров'я та краса

Гладка шкіра без врослих волосків: як зробити шугаринг у домашніх умовах

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 08 Лютого 2023, 15:30
Шугаринг у домашніх умовах: як зробити самостійно
Фото: Pexels

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