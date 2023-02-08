Гладка шкіра без врослих волосків: як зробити шугаринг у домашніх умовах

Чистоти та легкості хочеться в будь-яку пору року і час. Якщо салонні процедури недоступні або ж ти хочеш навчитися робити все самостійно, ми розповідаємо, що таке шугаринг та як зробити його у домашніх умовах.

Шугаринг: що потрібно знати

Шугаринг — це видалення волосся на тілі за допомогою цукрової пасти. Вона буває рідкою та твердою. Рідку використовують для депіляції зі смужками, а тверду — без додаткових засобів.

Робити шугаринг можна на всіх зонах росту волосся — бікіні, ніг, рук, пахв, обличчя тощо. Однак таку процедуру краще не робити чоловікам, адже часто волосся в них більш грубе і росте хаотичніше.

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Зваж на те, що для видалення волосків за допомогою шугарингу вони мають бути не менш як 4 мм в довжину. Скрабувати шкіру за кілька днів до шугарингу не можна. Шкіра під час процедури має бути чистою і сухою, без автозасмаги та олій.

Шугаринг має багато переваг, серед яких гіпоалергенність та доступність способу. А результат подекуди сягає чотирьох тижнів.

Шугаринг у домашніх умовах: як зробити самостійно

Щоб зробити шугаринг у домашніх умовах, тобі знадобиться кілька інгредієнтів. З них вийде цукрова паста, якою буде зручно видаляти волосся.

Цукор — 12 ст. л.

Вода — 6 ст. л.

Лимон — половина

Приготувати цукрову пасту для шугарингу дуже просто. Для цього в каструльці змішай цукор, воду та лимонний сік. На повільному вогні доведи суміш до кипіння. Помішуй дерев’яною лопаткою.

Коли цукор розчиниться, пасту перелий у зручну ємність, дай охолонути 20 хвилин, щоб вона набула густої консистенції. Використовувати пасту потрібно, коли вона охолоне, щоб не травмувати шкіру.

Як робити шугаринг

Якщо готова цукрова паста вже охолола, можна розпочинати процедуру шугарингу.

Візьми трохи цукрової пасти в руку та зроби кульку. Проводь кулькою по шкірі проти росту волосся, розподіляючи пасту на бажаній зоні. Різким та швидким рухом відривай цукрову пасту від шкіри за напрямом росту волосся. Тобто згори вниз.

Повторюй, доки зона депіляції не залишиться без волосся. Цукрову пасту після відривання можна знову скочувати в кульку. Кожну кульку можна використовувати до п’яти разів.

Після шугарингу не засмагай та не перебувай довго на сонці, не відвідуй лазню чи сауну. Також не можна плавати в басейні чи інших водоймах, займатися інтенсивним спортом упродовж кількох днів.

Протипоказання для шугарингу

Таку процедуру краще не робити тим у кого:

варикоз;

близько розташовані до шкіри капіляри;

механічні пошкодження шкіри в зоні депіляції;

низьке згортання крові;

підвищений тиск;

ішемічна хвороба;

вагітність.

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