Гладкая кожа без вросших волосков: как сделать шугаринг в домашних условиях

Чистоты и легкости хочется в любой сезон и время года. Если салонные процедуры недоступны или ты хочешь научиться делать все самостоятельно, мы рассказываем, что такое шугаринг и как сделать шугаринг в домашних условиях.
Шугаринг — это удаление волос на теле с помощью сахарной пасты. Она бывает жидкой и твердой. Жидкую используют для депиляции с полосками, а твердую — без дополнительных средств.
Делать шугаринг можно на всех зонах роста волос — бикини, ног, рук, подмышек, лица и других. Однако такую процедуру лучше не делать мужчинам, ведь часто у них волосы более грубые и растут более хаотично.
Учти, что для удаления волосков с помощью шугаринга, они должны быть не менее 4 мм в длину. Скрабировать кожу за несколько дней до шугаринга нельзя. Кожа во время процедуры должна быть чистой и сухой, без автозагара и масел.
Шугаринг имеет много преимуществ, среди которых гипоаллергенность и доступность способа. А результат иногда достигает четырех недель.
Фото: Pexels
Чтобы сделать шугаринг дома, тебе понадобится несколько ингредиентов. Из них получится сахарная паста, которой будет удобно удалять волосы.
Приготовить сахарную пасту для шугаринга очень просто. Для этого в кастрюльке смешай сахар, воду и лимонный сок. На медленном огне доведи смесь до кипения. Помешивай деревянной лопаткой.
Когда сахар растворится, пасту перелей в удобную емкость, дай остыть 20 минут и приобрести густую консистенцию. Использовать пасту нужно, когда она остынет, чтобы не травмировать кожу.
Если готовая сахарная паста уже остыла, можно приступать к процедуре шугаринга.
Повторяй, пока зона депиляции не останется без волос. Сахарную пасту после отрывания можно снова скатывать в шарик. Каждый шарик можно использовать до пяти раз.
После шугаринга не загорай и не находись долго на солнце, не посещай баню или сауну. Также нельзя плавать в бассейне или других водоемах, заниматься интенсивным спортом в течение нескольких дней.
Фото: Unsplash
Такую процедуру лучше не делать тем, у кого:
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