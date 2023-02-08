Гладкая кожа без вросших волосков: как сделать шугаринг в домашних условиях

Чистоты и легкости хочется в любой сезон и время года. Если салонные процедуры недоступны или ты хочешь научиться делать все самостоятельно, мы рассказываем, что такое шугаринг и как сделать шугаринг в домашних условиях.

Шугаринг: что нужно знать

Шугаринг — это удаление волос на теле с помощью сахарной пасты. Она бывает жидкой и твердой. Жидкую используют для депиляции с полосками, а твердую — без дополнительных средств.

Делать шугаринг можно на всех зонах роста волос — бикини, ног, рук, подмышек, лица и других. Однако такую процедуру лучше не делать мужчинам, ведь часто у них волосы более грубые и растут более хаотично.

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Учти, что для удаления волосков с помощью шугаринга, они должны быть не менее 4 мм в длину. Скрабировать кожу за несколько дней до шугаринга нельзя. Кожа во время процедуры должна быть чистой и сухой, без автозагара и масел.

Шугаринг имеет много преимуществ, среди которых гипоаллергенность и доступность способа. А результат иногда достигает четырех недель.

Шугаринг в домашних условиях: как сделать самостоятельно

Чтобы сделать шугаринг дома, тебе понадобится несколько ингредиентов. Из них получится сахарная паста, которой будет удобно удалять волосы.

Сахар — 12 ст. л.

12 ст. л. Вода — 6 ст. л.

6 ст. л. Лимон — половина

Приготовить сахарную пасту для шугаринга очень просто. Для этого в кастрюльке смешай сахар, воду и лимонный сок. На медленном огне доведи смесь до кипения. Помешивай деревянной лопаткой.

Когда сахар растворится, пасту перелей в удобную емкость, дай остыть 20 минут и приобрести густую консистенцию. Использовать пасту нужно, когда она остынет, чтобы не травмировать кожу.

Как делать шугаринг

Если готовая сахарная паста уже остыла, можно приступать к процедуре шугаринга.

Возьми немного сахарной пасты в руку и сделай шарик. Проводи шариком по коже против роста волос, таким образом распредели пасту на желаемой зоне. Резким и быстрым движением отрывай сахарную пасту от кожи по направлению роста волос. То есть сверху вниз.

Повторяй, пока зона депиляции не останется без волос. Сахарную пасту после отрывания можно снова скатывать в шарик. Каждый шарик можно использовать до пяти раз.

После шугаринга не загорай и не находись долго на солнце, не посещай баню или сауну. Также нельзя плавать в бассейне или других водоемах, заниматься интенсивным спортом в течение нескольких дней.

Противопоказания шугаринга

Такую процедуру лучше не делать тем, у кого:

варикоз;

близко расположены к коже капилляры;

механические повреждения кожи в зоне депиляции;

низкая свертываемость крови;

повышенное давление;

ишемическая болезнь;

беременность.

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