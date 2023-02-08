Здоровье и красота

Гладкая кожа без вросших волосков: как сделать шугаринг в домашних условиях

Анастасия Грубрина, редактор сайта 08 февраля 2023, 15:30
Шугаринг у домашніх умовах: як зробити самостійно
Фото: Pexels

Больше новостей
Аналізи
Индекс Homa повышен: что делать и почему так происходит
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Повістки
Правила вручения повестки в Украине во время военного положения — объясняет адвокат
Тривожна валіза
Что положить в тревожный чемоданчик: аптечка, вещи, документы
Смотреть больше

Материалы по теме

Як прибрати темні кола під очима
Стресс, недосып, проблемы со здоровьем? Рассказываем, как избавиться от темных кругов под глазами
Масаж для обличчя: навіщо потрібен та як правильно його робити
Устранение отеков, морщин и второго подбородка — какие чудеса творит массаж для лица и как его делать
Чистка обличчя в домашніх умовах
Беспокоят черные точки, угри или сыпь? Как очистить лицо в домашних условиях
Що буде, якщо здерти родимку: пояснюють дерматологи
Обычная царапина или причина меланомы? Что будет, если содрать родинку на теле

Видео
0:03:51
Тривожна валіза

Что положить в тревожный чемоданчик: аптечка, вещи, документы
0:06:35
Ситуація на Півдні сьогодні: скільки ворожих кораблів у Чорному морі
От вражеских лодок остались только спасательные круги: какая ситуация в Черном море
0:03:22
В Сирии женщина родила во время землетрясения: что с ребенком
В Сирии женщина родила во время землетрясения: в каком состоянии ребенок
0:04:05
театр
Актеры сменили сцену на оружие, но спектакли продолжаются: как живет столичный театр во время полномасштабной войны
0:01:31
Промова Байдена в Конгресі США 8 лютого
Мы стоим с народом Украины! Джо Байден растрогал своим выступлением в Конгрессе США
0:04:22
Сувенірні брелки
Брелки из российских танков. Как мастер изготовляет сувениры из уничтоженной вражеской техники
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 8 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:58
Евакуація дітей
Спасение детей из ада. Полицейские показали уникальные кадры эвакуации
0:03:36
Добробат
Ремонтируют крыши, окна и электрику. Волонтеры Добробата восстанавливают Николаевскую область
0:03:10
Дружковка
Двумя ударами уничтожили четыре дома и детсад: прифронтовая Дружковка под постоянными обстрелами
Больше видео
Як прибрати темні кола під очима
Читать дальше
Стресс, недосып, проблемы со здоровьем? Рассказываем, как избавиться от темных кругов под глазами
Дизель
Читать дальше
Сейчас пригодится: что делать, если замерз дизель

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь