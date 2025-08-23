Стиль жизни Здоровье и красота

Как beauty-рутина помогает нервной системе: объяснение психолога

Анастасия Грубрина, журналист сайта 23 августа 2025, 11:00
beauty-рутина помогает нервной системе
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь