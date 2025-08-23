Как beauty-рутина помогает нервной системе: объяснение психолога

У каждой из нас бывают моменты, когда на уход за собой не хватает ни времени, ни ресурса. Сперва страдают волосы, а затем и кожа лица. Если ты и не помнишь, когда в последний раз позволяла себе просто полежать с маской на лице — наш материал тебя спасет.

Ведь оказалось, что забота о себе и своей красоте может улучшить психическое состояние и положительно повлиять на нервную систему. Методистка программы психоэмоциональной стабилизации женщин и их детей Незламна мама и психолог фонда Маша Ольга Коптева поделилась, как это работает.

Почему уход за собой может улучшить психическое состояние

Многим женщинам хотелось бы продлить свою красоту и молодость как можно дольше. Однако в потоке работы, быта, последствий войны — не всегда находится время даже на мытье головы, а не только на маски и процедуры красоты.

Когда российские атаки забирают последние ресурсы, самый простой уход за собой может стать твоим островком спасения. Речь идет не только об опрятности и красивом виде, а именно о заботе о себе. Она стабилизирует нервную систему и возвращает внутреннее равновесие.

Исследование, проведенное в рамках программы Незламна мама, показало важную, но болезненную реальность: украинские женщины все меньше уделяют себе внимания, — говорит Ольга Коптева.

Война отбирает время на себя, так что в приоритет украинские женщины ставят сначала своих детей, семью и работу. Собственные нужды откладываются на потом. Уход за кожей или волосами является проявлением заботы о себе.

По словам психолога, это один из самых действенных способов стабилизации и саморегуляции, когда внешнее становится опорой. Когда мы заботимся о себе, то снижаем уровень напряжения и даем сигнал мозгу, что жизнь продолжается.

Поэтому баловать себя и беспокоиться о себе — это важная точка опоры! Помните об этом, когда решите, что у вас нет времени на скрабирование тела во время душа или вечернее и утреннее умывание с нанесением кремов.

Каждая из этих маленьких деталей внимания к себе имеет огромное значение. Это о возвращении к самой себе и осознании жизни здесь и сейчас.

Как позаботиться о себе без большого количества косметики

В самом деле, чтобы позаботиться о себе и сделать минимальный уход, тебе не нужны десятки дорогих баночек. Начать можно с таких легких шагов:

Прими контрастный душ, или позволь себе принять душ столько, сколько хочется, а не за несколько минут.

Сделай массаж лица. Мы рассказывали, как сделать массаж лица для разгона лимфы.

Попробуй и лимфодренажный массаж для тела. Вечером можно массировать стопы.

Сделай маску для волос и лица. Если масок для волос у тебя нет, мы делились натуральными рецептами.

Нанеси на тело любимый аромат или эфирное масло. Это улучшит твое настроение.

Положи в сумочку бальзам для губ, мини-парфюм и крем для рук, чтобы не забывать о себе в течение дня.

Каждый вечер умывайся и используй крем для лица.

Эти нетрудные шаги без дорогих средств позволят тебе окутать теплом и поддержкой саму себя в столь непростое время. Возвращайся к себе — это важно.

