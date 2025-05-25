Секрет ледяной красоты: что на самом деле делает лед с твоей кожей

Просыпаться со свежим, подтянутым лицом — мечта для многих. И, кажется, новый лайфхак со льдом обещает именно это. Несколько движений ледяным кубиком по коже — и вуаля: меньшие поры, менее заметные отёки и даже эффект лифтинга!

Но действительно ли все так просто? И главное — безопасно ли это? Журналисты УП. Жизнь разобрались, что же известно о ледяной красоте.

Лед и акне: временный эффект или скрытая опасность

На первый взгляд, лед может стать спасителем для проблемной кожи. Он уменьшает покраснения и отеки, сопровождающие акне. Однако дерматологи предостерегли: эффект непродолжительный и поверхностный. Кофеин и холод — настоящий тандем в уменьшении воспаления, но без полноценного лечения акне не исчезнет. Более того, у людей со светлой кожей после льда могут появиться более заметные капилляры, которые только ухудшают эстетический вид.

Лед — это не лечение. Это временная маскировка, — подчеркнула дерматолог Дженин Дауни.

Уменьшение отеков

Также прикладывание льда под глаза действительно может уменьшить отеки, благодаря сужению сосудов. Но если держать холод слишком долго или прикладывать его напрямую — возможны ожоги, покраснения и даже волдыри. Длительный контакт с кожей нарушает кровообращение и повреждает клетки, особенно в зоне тонкой кожи вокруг глаз.

Омоложение с помощью холода

Еще одно из самых популярных обещаний ледяного ухода — омоложение. На самом же деле, воздействие холода может временно улучшить внешний вид кожи, но не останавливает процесс старения.

Лед не способен вернуть коллаген или остановить возрастные изменения. Он лишь слегка тонизирует.

Кратковременное сужение пор и уменьшение припухлостей — это максимум, на который стоит рассчитывать.

Потенциальные риски и побочные эффекты

У льда может быть и темная сторона. Среди возможных осложнений:

холодовые ожоги — если прикладывать лед непосредственно или слишком долго;

повреждение капилляров — особенно при регулярном использовании;

сухость, раздражение, купероз — результат нарушения естественного барьера кожи.

Особенно опасно использование льда после косметических процедур или при наличии кожных заболеваний, таких как розацеа, акне или экзема.

Как безопасно охлаждать лицо

Если ты все-таки решила воспользоваться льдом, дерматологи посоветовали не прикладывать лед напрямую. Всегда обертывай его салфеткой или полотенцем. Также долго не держи в одной точке, а постоянно перемещай кубик по лицу.

Стоит и ограничить количество использования в неделю: не более 1-3 раза. К тому же, важно и наносить крем после процедуры и постоянно следить за состоянием кожи. В случае необходимости остановить процедуру при первых признаках боли или онемения.

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